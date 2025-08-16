ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হয়ে ১৩৬ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙবেন বেথেল

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হয়ে ১৩৬ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙবেন বেথেল
ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার জ্যাকব বেথেল। আগামী সেপ্টেম্বরে আয়ারল্যান্ড সফরে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার ইংল্যান্ডের অধিনায়কত্ব করবেন।
গতকাল তাঁর কাঁধে অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণ করে স্কোয়াড ঘোষণা করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। তাতে ইংল্যান্ড ছেলেদের জাতীয় ক্রিকেট দলের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক (অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামার প্রথম দিনে তাঁর বয়স হবে ২১ বছর ৩২৯ দিন) হবেন বেথেল।
আয়ারল্যান্ড সফরে সাদা বলের সংস্করণে অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকসহ তিন সংস্করণে খেলা শীর্ষ ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাই আয়ারল্যান্ড সফরে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন বেথেল।
১৮৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে ২৩ বছর ১৪৪ দিন বয়সে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হয়েছিলেন মন্টি বাউডেন। তিনি ‘অ্যামেচার’ ক্রিকেটার ছিলেন, খেলতেন সারের হয়ে। ওই একটি ম্যাচেই ইংল্যান্ডের অধিনায়কত্ব করেন। সাবেক এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মারা যান ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়কের রেকর্ড গড়ার তিন বছর পরই।
এত দিন বাউডেনই ছিলেন ইংল্যান্ডের ছেলেদের জাতীয় দলে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়ক হয়ে বাউডেনের গড়া ১৩৬ বছরের পুরোনো সেই রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছেন বেথেল। বিবিসিকে তিনি বলেছেন, ‘খুবই আনন্দের খবর এটি। প্রথমে গর্ব অনুভব করেছি। আসলে এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। কয়েক ঘণ্টা হলো বিষয়টা জেনেছি। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অপেক্ষায় আছি। এটি আমার জন্য বিশাল সম্মান।’
বেথেল ইংল্যান্ডের হয়ে ২৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরেই সাদা বলে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়। এরপর ২০২৪ সালের শেষ দিকে নিউজিল্যান্ড সফরে হঠাৎই টেস্টে অভিষেক হয় তাঁর। সিরিজে তিন ম্যাচে তিনটি ফিফটি করেন বেথেল।
তবে বছরটি তাঁর জন্য কঠিন কাটছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল খেলতে গিয়ে ইংলিশ মৌসুমের শুরুটা মিস করেন, এমনকি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টেও খেলতে পারেননি। দেশে ফেরার পরও খুব একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ মেলেনি।
ভারতের বিপক্ষে নাটকীয় সিরিজের শেষ টেস্টে ফেরানো হয় তাঁকে। তবে ছন্দ খুঁজে পাননি, দুই ইনিংসেই এক অঙ্কের রান করে ফেরেন। এখনো পর্যন্ত পেশাদার ক্রিকেটে সেঞ্চুরি পাননি বেথেল। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ইংল্যান্ড দলে অনেকে তাঁকে ভবিষ্যতে সব সংস্করণের অধিনায়ক হিসেবে দেখছেন। অধিনায়ক হওয়ার সুখবর পাওয়ার পর কাল ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ‘দ্য হানড্রেড’–এ ২৩ বলে ৪৮ রানের ইনিংস খেলেছেন বেথেল। হানড্রেডে তিনি খেলেন বার্মিংহাম ফোনিক্সের হয়ে।
ইংল্যান্ডের নির্বাচক লুক রাইট বলেছেন, ‘জ্যাকব বেথেল শুরু থেকেই নেতৃত্বগুণ দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেই গুণাবলি আরও বিকশিত করার জন্য দারুণ সুযোগ এনে দেবে।’
আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে পূর্ণ শক্তির ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টি খেলবে। ওই সিরিজের জন্য ডাক পেয়েছেন হ্যাম্পশায়ারের পেসার সনি বেকার। প্রথমবার জাতীয় দলে জায়গা পাওয়া এই তরুণ হানড্রেড টুর্নামেন্টে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়ে চার ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন। তিনিও থাকবেন আয়ারল্যান্ড সফরের দলে।
অন্যদিকে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনে থাকা মার্ক উডকে কোনো দলে রাখা হয়নি। ফেব্রুয়ারির পর থেকে মাঠে নামেননি তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ওয়ানডে দলে আছেন জফরা আর্চার, ব্রাইডন কার্স, জেমি ওভারটন ও সাকিব মেহমুদ। লেগ স্পিনার রেহান আহমেদও ফিরেছেন স্কোয়াডে।
পিতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে ফিরেছেন ফিল সল্ট। তবে কেন্দ্রীয় চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কোনো দলে জাগা হয়নি অলরাউন্ডার স্যাম কারেন ও লিয়াম লিভিংস্টোনের। এমনকি আয়ারল্যান্ড সফরের দলেও নেই তাঁরা।