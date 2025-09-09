ক্রিকেট

ব্যবধান ২৪ বছর ১২০ দিন—এশিয়া কাপে সবচেয়ে ‘বুড়ো’ ও তরুণ ক্রিকেটার কে

আমির কলিম যখন পাকিস্তান ছেড়ে ওমানে পাড়ি জমান, আল্লাহ গজনফরের তখন জন্মই হয়নি।

ওমানের আমির কলিম (বাঁয়ে) ও আফগানিস্তানের আল্লাহ গজনফরছবি: আইসিসি, এসিবি

ব্যাটিংয়ে আমির কলিম, বোলিংয়ে আল্লাহ গজনফর—এবারের এশিয়া কাপে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, কলিমের ওমান পড়েছে ‘এ’ গ্রুপে, গজনফরের আফগানিস্তান ‘বি’ গ্রুপে। কলিম–গজনফর মুখোমুখি হতে হলে দুজনের দলকেই গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে সুপার ফোরে উঠতে হবে।

আপাতদৃষ্টে আফগানিস্তানকে সুপার ফোরে জায়গা করে নেওয়ার অন্যতম দাবিদার মনে করা হলেও ওমানকে এই তালিকায় রাখা যাচ্ছে না। তাদের গ্রুপে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে আছে দুই পরাশক্তি ভারত ও পাকিস্তান। এই দুই দলকে অথবা যেকোনো একটিকে বিদায় করে ওমান সুপার ফোরে উঠবে—এমন বাজি ধরার মতো লোক খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।    

তবু আমির কলিম আর আল্লাহ গজনফরকে নিয়ে আলোচনার মূল কারণ তাঁদের বয়স। ওমানের কলিম এবারের এশিয়া কাপে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার আর আফগানিস্তানের গজনফর সর্বকনিষ্ঠ। আজ টুর্নামেন্ট শুরুর দিনে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান কলিমের বয়স ৪৩ বছর ২৯৩ দিন, রহস্যময় স্পিনার গজনফরের বয়স ১৯ বছর ১৭৩ দিন। দুজনের বয়সের ব্যবধান ২৪ বছর ১২০ দিন!

কোন দলের কে সবচেয়ে বেশি বয়সী

পেশায় ক্যাটারিং ম্যানেজার (অনুষ্ঠান বা ইভেন্টের জন্য খাদ্য–পানীয় সরবরাহের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন) আমির কলিমের জন্ম ১৯৮১ সালের ২০ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে। ২০০৩ সালের জুলাইয়ে তিনি জন্মভূমি পাকিস্তানে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে নিজের শেষ ম্যাচ খেলেন। গজনফরের তখন জন্মই হয়নি। এই স্পিনারের জন্ম ২০০৬ সালের ২০ মার্চ আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশ পাক্তিয়ায়।

এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বয়সী ক্রিকেটার নুরুল হাসান
ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ওমানে পাড়ি জমান কলিম। পেশা হিসেবে বেছে নেন ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি ক্রিকেট খেলাও চালিয়ে যান। ওমানের নাগরিকত্ব পাওয়ার পর ২০১০ সালে দেশটির জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়।

গজনফরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার মাত্র দেড় বছর হয়েছে। রহস্যময় বোলিং দিয়ে দ্রুত ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের সমর্থকদের তো তাঁকে আরও ভালো চেনার কথা। শারজায় গত নভেম্বরে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে ৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দেন ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই বোলার।

কোন দলের কে সবচেয়ে কম বয়সী

এবারের এশিয়া কাপে দ্বিতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রিকেটারও ওমানের। আমির কলিমের সতীর্থ মোহাম্মদ নাদিমের বয়স ৪৩ বছর ৫ দিন। নাদিমের জন্ম ১৯৮২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। আর দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার ইথান ডি’সুজা। আরব আমিরাতের এই ব্যাটসম্যানের বয়স ১৯ বছর ১৭৬ দিন, গজনফরের চেয়ে মাত্র তিন দিনের বড়।

এশিয়া কাপে চল্লিশোর্ধ্ব ক্রিকেটার আছেন আরও দুজন—আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী (৪০ বছর ২৫১ দিন) ও হংকংয়ের অফ স্পিনার এহসান খান (৪০ বছর ২৫৬ দিন)।

বাংলাদেশের ক্রিকেটারের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক নুরুল হাসান। এই উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যানের বয়স ৩১ বছর ২৯২ দিন। সম্প্রতি সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ দিয়ে ২ বছর ১০ মাস পর বাংলাদেশের হয়ে টি–টোয়েন্টি খেলেছেন নুরুল। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বয়সী ক্রিকেটার তানজিম হাসান। এই পেসারের বয়স ২২ বছর ৩২৪ দিন।

আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের দিন সূর্যকুমার যাদবের বয়স ৩৫ বছর পূর্ণ হবে
এবারের এশিয়া কাপে সবচেয়ে বেশি বয়সী অধিনায়ক ভারতের সূর্যকুমার যাদব। তাঁর বয়স ৩৪ বছর ৩৬০ দিন। অর্থাৎ দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের দিনে সূর্যকুমারের বয়স ৩৫ পূর্ণ হবে। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কম বয়সী অধিনায়ক আফগানিস্তানের রশিদ খান; বয়স ২৬ বছর ৩৫৪ দিন।

