‘দেশি বয়’ কোহলি, ‘স্টাইলিশ’ গিল ও ‘ফানিয়েস্ট’ পন্ত

‘দেশি বয়’ কোহলি, ‘স্টাইলিশ’ গিল ও ‘ফানিয়েস্ট’ পন্ত
দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে গত রোববার ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলেন ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। সেখানে সঞ্চালকের বেশ কিছু মজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতের সাবেক এই ওপেনার। সঞ্চালক একটি করে শব্দ বলেছেন গম্ভীরকে। সেই শব্দ শুনে গম্ভীরের যে ক্রিকেটারকে মনে পড়েছে, তাঁর নাম বলেছেন এই কোচ।
মজার এই খেলায় মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন গম্ভীর ও সঞ্চালক শেফালি বাগ্গা। সঞ্চালকের ‘দেশি বয়’ কথায় গম্ভীর বিরাট কোহলির নাম উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ ‘দেশি বয়’ কথাটার সঙ্গে কোহলিকে সবচেয়ে বেশি মানানসই মনে হয়েছে গম্ভীরের। ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান কোহলির মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাবের জন্য আলাদা খ্যাতি আছে। টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া কোহলিকে সম্প্রতি লন্ডনে অনুশীলনে দেখা গেছে। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন কোহলি।
এর আগে ‘ক্লাচ’ শব্দে শচীন টেন্ডুলকারের নাম বলেছেন গম্ভীর। কোটি কোটি ভারতীয় ক্রিকেট–সমর্থকের প্রত্যাশার চাপ মাথায় নিয়ে নিয়মিত পারফর্ম করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান ও সেঞ্চুরির মালিক টেন্ডুলকার। ‘স্পিড’ শব্দে যশপ্রীত বুমরার নাম বলেছেন ভারতের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীর।
‘গোল্ডেন আর্ম’ শব্দে নীতিশ রানা ও ‘স্টাইলিশ’ শব্দে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুবমান গিলকে বেছে নিয়েছেন গম্ভীর। ‘মিস্টার কনসিস্টেন্ট’ অর্থাৎ ধারাবাহিক হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের নাম বলেছেন গম্ভীর। আর ‘রান মেশিন’ হিসেবে বলেছেন ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম। ‘ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে গম্ভীর বুমরাকেই বেছে নিতেন, কিন্তু আগেই তাঁর নাম বলায় এই শব্দে ভারতের সাবেক পেসার জহির খানের নাম বলেছেন তিনি।
‘সবচেয়ে মজার’ হিসেবে ঋষভ পন্ত এবং ‘সব সময় দেরি করেন’ হিসেবেও ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে বেছে নিয়েছেন গম্ভীর। যদিও শুরুতে বলেছেন, কেউ-ই দেরি করে না।