ছক্কা মেরে আহত করে নিজেই সেবা করলেন পান্ডিয়া

ছক্কা মেরে আহত করে নিজেই সেবা করলেন পান্ডিয়া
আহমেদাবাদে গতকাল রাতটা যেন ছিল হার্দিক পান্ডিয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে ঝড় তুলেছেন ব্যাট হাতে।
করেছেন মাত্র ১৬ বলে ফিফটি, শেষ পর্যন্ত ২৫ বলে অপরাজিত ছিলেন ৬৩ রানে। ইনিংসে ছক্কা ৫টি। এর মধ্যে একটি গিয়ে লেগেছে মাঠে দায়িত্ব পালনরত এক ক্যামেরাম্যানের গায়ে। ম্যাচ শেষে সেই ক্যামেরাম্যানের সেবাও নিজেই করেছেন পান্ডিয়া।
১৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে উইকেটে আসেন পান্ডিয়া। প্রথম বলেই লং অফ দিয়ে ছক্কা। বল গিয়ে সরাসরি লাগে ক্যামেরাম্যানের কাঁধে। অন্য প্রান্তে থাকা তিলক বর্মা ও পান্ডিয়া নিজেও তখনই বিষয়টা খেয়াল করেন।
সেই ক্যামেরাম্যান ছিলেন ভারতীয় ডাগআউটের পাশেই। সঙ্গে সঙ্গে দলের একজন কোচিং স্টাফ গিয়ে তাঁর আঘাত পাওয়া জায়গায় আইস প্যাক লাগান। ম্যাচ শেষে পান্ডিয়াও ছুটে যান সেই ক্যামেরাম্যানের কাছে। কথা বলেন, নিজ হাতে আইস প্যাক লাগিয়ে দেন। পরে তাঁকে জড়িয়ে ধরেনও।
এই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছে বিসিসিআই। সেখানে পান্ডিয়া বলেছেন, ‘আমার ১০ বছরের ক্যারিয়ারে তাকে সব সময় মাঠে দেখেছি। দেখা হলেই হাই বলি। তাই তার অবস্থা জানতে ছুটে গিয়েছিলাম। অন্য কোথাও লাগেনি, এতেই আমি খুশি।’ ভিডিওর শেষ দিকে চোট পাওয়া সেই ক্যামেরাম্যানও হাসি মুখে অভয় দিয়ে জানান, ‘সব ঠিক আছে।’
পান্ডিয়ার ঝোড়ো ইনিংসে ভারত আগে ব্যাট করে তোলে ৫ উইকেটে ২৩১ রান। তিলক বর্মা করেন ৪২ বলে ৭৩। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা থামে ৮ উইকেটে ২০১ রান করে। ফলে ৫ ম্যাচের সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতে নেয় ভারত। এই সংস্করণে এটা তাদের টানা অষ্টম সিরিজ জয়।