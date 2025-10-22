ক্রিকেট

১২ বছর পর ঘরে আর ২৪ বছর পর ইনিংস ব্যবধানে জিতল জিম্বাবুয়ে

হারারে টেস্টের তৃতীয় দিনে আজ আফগানিস্তানকে ইনিংস ও ৭৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে।

খেলা ডেস্ক
আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের পর জিম্বাবুয়েনদের উচ্ছ্বাস। আজ হারারেতেছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের নিচের দিকের দল বলে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাকি ক্রিকেট দুনিয়ার আগ্রহ কমই। তবে হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত একমাত্র টেস্টটি জিম্বাবুয়ের জন্য বিশেষ কিছুই হয়ে থাকবে।

আজ ম্যাচের তৃতীয় দিনে দুই সেশনের মধ্যে আফগানিস্তানকে ইনিংস ও ৭৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে। এ জয়ে দুটি দীর্ঘ অপেক্ষা ঘুচেছে আফ্রিকান দেশটির। জিম্বাবুয়ে ঘরের মাঠে টেস্ট জিতল ১২ বছর পর, আর ইনিংস ব্যবধানে জিতল ২৪ বছর পর।

হারারেতে জিম্বাবুয়ের জয়ের সম্ভাবনা জেগেছিল গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলেই। আফগানিস্তানকে প্রথম ইনিংসে ১২৭ রানে অলআউট করে বেন কারেনের সেঞ্চুরিতে জিম্বাবুয়ে প্রথম ইনিংসে করে ৩৫৯ রান।

আরও পড়ুন

বোলিংয়ে ‘সেঞ্চুরি’, হ্যামস্ট্রিংয়ে টান, ব্যাটিংয়ে দুইবার ০ এবং জরিমানা—জিম্বাবুয়ের পেসারের দুঃস্বপ্নের অভিষেক

২৩২ রানে পিছিয়ে থাকা আফগানরা দ্বিতীয় দিন শেষ করে ১ উইকেটে ৩৪ রান নিয়ে। আজ তৃতীয় দিনে বাকি ৯ উইকেট নিয়ে তিন ঘণ্টাও টেকেনি হাশমতউল্লাহ শহীদির দল।

ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে বেন কারেন (ডানে)
ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

রিচার্ড এনগারাভা ও ব্লেসিং মুজারাবানির বোলিং তোপে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস থামে ১৫৯ রানে। এনগারাভা ৩৭ রানে ৫টি আর মুজারাবানি ৪৮ রানে ৩ উইকেট নেন। আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান। ১২১ রানের ইনিংস উপহার দেওয়া বেন কারেন ম্যাচসেরা হয়েছেন।

আজকের আগে জিম্বাবুয়ে ঘরের মাঠে সর্বশেষ জিতেছিল ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে। সেবার হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠেই পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্রেন্ডন টেলরের দল জিতেছিল ২৪ রানে।

আরও পড়ুন

জন্ম বেলজিয়ামে, বাবা পাকিস্তানি, মা ভারতীয়, বেড়ে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ায়, খেলবেন জিম্বাবুয়ের হয়ে

এরপর গত এক যুগে দেশের মাটিতে মোট ২১টি ম্যাচ খেলেছে জিম্বাবুয়ে। এর মধ্যে জয় তো নেই-ই, সেরা সাফল্য ৩টি ম্যাচ ড্র করতে পারা।

আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন জিম্বাবুয়েন পেসার রিচার্ড এনগারাভা
ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

দেশের মাটিতে এক যুগের জয়খরা কাটানোর পাশাপাশি কেটেছে ইনিংস ব্যবধানে না জেতার দুই যুগের খরা। জিম্বাবুয়ে সর্বশেষ ইনিংস ব্যবধানে জিতেছিল ২০০১ সালের এপ্রিলে। সেবার বুলাওয়ের কুইনস স্পোর্টস ক্লাব মাঠে নাঈমুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৩২ রানে হারিয়েছিল হিথ স্ট্রিকের দল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান: ১২৭ ও ১৫৯ (জাদরান ৪২, বাহির ৩২; এনগারাভা ৫/৩৭, মুজারাবানি ৩/৪৮)।

জিম্বাবুয়ে ১ম ইনিংস: ৩৫৯ (কারেন ১২১, রাজা ৬৫, ওয়েলচ ৪৯; জিয়াউর ৭/৯৭)।

ফল: জিম্বাবুয়ে ইনিংস ও ৭৩ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: বেন কারেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন