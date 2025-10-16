আবারও অদ্ভুত চোট, ম্যাক্সওয়েল এখন কোচ

আবারও অদ্ভুত চোট, ম্যাক্সওয়েল এখন কোচ
এবার কোচিংয়ে পা রাখছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ২১ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট স্প্রিং চ্যালেঞ্জে মেলবোর্ন স্টারসের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম দ্য অস্ট্রেলিয়ান এই খবর জানিয়েছে।
ম্যাক্সওয়েল কোচ বনে গেছেন আসলে চোটে পড়ে। নিউজিল্যান্ড সিরিজকে সামনে রেখে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নেটে অনুশীলনের সময়ে হাতে চোট পেয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল।
বোলিংয়ের সময় মিচেল ওয়েনের একটি শট এসে ম্যাক্সওয়েলের হাতে লাগে। জোরালো শটে হাতের হাড়ে চিড় ধরে ম্যাক্সওয়েলের। তাই অক্টোবরের শুরুতেই হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজটি তিনি খেলতে পারেননি। ভারতের বিপক্ষে ২৯ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় আছে।
আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এমন অদ্ভুত চোটে ম্যাক্সওয়েলের জন্য নতুন নয়। তিন বছর আগে এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে পা ভেঙেছিল তাঁর। ম্যাক্সওয়েলের বন্ধু তাঁর গায়ের ওপরে পড়েছিলেন, এ জন্য তাঁকে ছুরি-কাঁচির নিচেও যেতে হয়। এ ছাড়া ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় গলফ কার্ট থেকে পড়ে গিয়ে কনকাশন (মাথায় আঘাত) হয়েছিল তাঁর।
চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা ম্যাক্সওয়েল এই সময়টা কাজে লাগাবেন স্টারস কোচ অ্যান্ডি ক্রিস্টির সঙ্গে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে। ম্যাক্সওয়েলকে পেয়ে খুশি মেলবোর্ন স্টারসের ক্রিকেটাররাও।
দলটির উইকেটকিপার সোফি রিড বলেছেন, ‘ম্যাক্সওয়েল স্বাভাবিকভাবেই টি-টোয়েন্টি খেলাটা যে কারও চেয়ে ভালো বোঝেন। মাঠে তিনি আমাদের পর্যবেক্ষণ করবেন, পরামর্শ দেবেন, এটা আসলে অমূল্য। আমি নিশ্চিতভাবে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল নই (রিভার্স সুইপ করার ক্ষেত্রে), আমার মনে হয় আমি দক্ষতার অভাবে আন অর্থোডক্স শট খেলি; যদিও ক্রিজে একটু শট খেলতে আমি ভালোবাসি।’
মেলবোর্ন স্টারসের স্প্রিং চ্যালেঞ্জের প্রথম ম্যাচ ২১ অক্টোবর অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে। দ্বিতীয়বারের মতো ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এটি আয়োজন করতে যাচ্ছে। এটি বিগ ব্যাশ টুর্নামেন্টের আগে আয়োজন করা হয়। এখানে বিগ ব্যাশের ৮ দলের পাশাপাশি দ্য অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি উইমেন্স ক্রিকেট দলও অংশগ্রহণ করে।