গ্রাউন্ডসম্যানকে যখন গুলি করতে চান বোলার

লন্ডনের 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রিকেট রিপোর্টের একটা সংকলন আছে আমার সংগ্রহে। কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার রান-উৎসবের পর ৫৯ বছর আগের ওই ওভাল টেস্টের ম্যাচ রিপোর্ট খুঁজে বের করেছিলাম সেই বই থেকেই। যা পড়তে গিয়ে দেখি, কলম্বো টেস্টের পর যা লেখা হয়েছিল, সামান্য পরিবর্তন করে একই কথা লেখা হয়েছে ৫৯ বছর আগের সেই টেস্টটি সম্পর্কেও। রিপোর্টের একটি অংশ ছিল এরকম : Records do not make cricket, however, and we can only hope that these fresh ones will be stout nails in the coffin of timeless tests played on wickets that turn a great game into a farce.

শুধু timeless শব্দটি বাদ দিলে কলম্বো টেস্ট নিয়েও তো এমনই লেখা হয়েছে।

ইংল্যান্ডের অমন শম্বুকগতির ব্যাটিং এবং ইনিংস টেনে নেওয়ার পেছনে ডন ব্র্যাডম্যান অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এই 'টাইমলেস টেস্ট' বস্তুটা ইংল্যান্ডের পছন্দ ছিল না, সময়-নির্দিষ্ট টেস্টের প্রতিই ছিল তাদের পক্ষপাত। টাইমলেস টেস্টের কফিনে শেষ পেরেক পুঁততেই হয়তো অমন অনন্তকাল ব্যাটিং করে যাওয়া। যাতে দ্য টেলিগ্রাফ-এর রিপোর্টে ব্যবহৃত ওই শব্দটার আর পুনরাবৃত্তি না হয়। 'প্রহসন'!

এই উদ্দেশ্য সফলই হয়েছিল বলতে হবে। ওভালের ওই 'প্রহসন'-এর পর টাইমলেস টেস্ট হয়েছে আর একটাই। সেটিতেও ইংল্যান্ড ছিল। পরের মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট ইতিহাসের দীর্ঘতম ম্যাচের অবশ্য মীমাংসা হয়নি ইংল্যান্ডের জাহাজ ধরার তাড়া থাকায়। ওভালে ৭ উইকেটে ৯০৩ রানের রেকর্ডের প্রায় প্রতিশব্দ হয়ে আছেন লেন হাটন। ২২ বছর বয়সী ইয়র্কশায়ারম্যান যাঁর রেকর্ড ভেঙেছিলেন, তিনি তখন মাঠেই ছিলেন। প্রথম অভিনন্দনও তিনিই জানান। ডন ব্র‍্যাডম্যান। ইংল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ার আগের সফরে লিডসে রেকর্ড ৩৩৪ রান করতে ব্র্যাডম্যানের ব্যাট করতে হয়েছিল ছয় ঘণ্টা ২৩ মিনিট। এই রেকর্ড ভাঙতে লেন হাটনকে ব্যাট করতে হয়েছে প্রায় সাত ঘণ্টা বেশি, ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।