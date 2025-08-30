প্রথম টি–টোয়েন্টি: প্রথম ওভারে জোড়া শিকার সাইফের

- প্রথম ওভারে জোড়া শিকার সাইফের
- নেদারল্যান্ডসের হয়ে কারা খেলছেন
- দুই বছর পর সাইফ
- বাংলাদেশ দলে ৫ পরিবর্তন
- বাংলাদেশের একাদশে যাঁরা
- টসে জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
- টসের আগে ...
- আবহাওয়া যেমন
- দৃষ্টিতে এশিয়া কাপ
- স্বাগত
১২ ওভারে ৮৪ রান ডাচদের
সাইফের জোড়া আঘাতের পর নিজের শেষ ওভারে ৫ রান দিয়েছেন অফ স্পিনার মেহেদী হাসান। ডাচদের হয়ে ব্যাটিং করছেন নোয়াহ ক্রস ও শারিজ আহমেদ।
সাইফ নিজের পরের ওভারে ১১ রান দিয়েছেন। একটি চার মেরেছেন শারিজ।
প্রথম ওভারে জোড়া শিকার সাইফের
নেদারল্যান্ডস: ১০ ওভারে ৬৮/৪
২০২৩ এশিয়াডের পর প্রথমবার বাংলাদেশের হয়ে ম্যাচ খেলা সাইফ হাসান নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পেয়েছেন। এশিয়াডে বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করা সাইফ অফ স্পিনে পেয়েছেন এডওয়ার্ডসের উইকেট। প্যাডেল সুইপ করে লং লেগে জাকের আলীর ক্যাচ হয়েছেন ডাচ অধিনায়ক (৭ বলে ১২)। ছয় ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে সাইফের এটিই প্রথম উইকেট। দ্বিতীয় উইকেটিও পেতে দেরি হয়নি সাইফের।
চতুর্থ বলে উইকেট নেওয়ার পর পঞ্চম বলে ওয়াইড করা সাইফ শেষ বলে পেয়েছেন আরেকটি উইকেট। এবার ডিপ মিডউইকেটে তাওহিদ হৃদয়ে ক্যাচ হয়েছেন নিদামানুরু (২৬ বলে ২৬)।
প্রথম ওভারে ১১ রান দিলেন রিশাদ
নেদারল্যান্ডস: ৯ ওভারে ৬০/২
নবম ওভারে আক্রমণে এসে ১১ রান দিয়েছেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। এর ১০ রানই নিয়েছেন স্কট এডওয়ার্ডস।
আবারও প্রথম বলে উইকেট তাসকিনের
নেদারল্যান্ডস: ৮ ওভারে ৪৯/২
চতুর্থ ওভারে প্রথমবার বল হাতে নিয়েই ম্যাক্স ও’ডাউডকে ফেরানো তাসকিন আবর বোলিং পেলেন অষ্টম ওভারে। এবারও প্রথম বলে উইকেট! বাংলাদেশি পেসারের এবারের শিকার বিক্রমজিৎ সিং। ডাচ ওপেনার তাসকিনের অফ স্টাম্পের বাইরে করা শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে লং অনে পারভেজ হোসেনের ক্যাচ হয়েছেন। ৩৮ রানে দ্বিতীয় খোয়াল ডাচরা। বিক্রমজিৎ ফিরেছেন ১১ বলে ৪ রান করে। এরপর উইকেটে এসেছেন অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস।
ওভারের প্রথম চার বলে ১ রান দেওয়া তাসকিন শেষ দুই বলে দিয়েছেন ১০ রান। হুক করে স্কয়ার লেগ দিয়ে ছক্কা মারার পর ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে চার মেরেছেন নিদামানুরু।
পাওয়ার–প্লেতে নেদারল্যান্ডসের ৩৪ রান
নেদারল্যান্ডস: ৭ ওভারে ৩৮/১
ষষ্ঠ ওভারে বোলিংয়ে এসে ৭ রান দিয়েছেন বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। পঞ্চম বলে একটি চার মেরেছেন তেজা নিদামানুরু। কাভার ফিল্ডারের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে অল্পের জন্যই বন্দী হননি ডাচ ব্যাটসম্যান।
পরের ওভারে অফ স্পিনার মেহেদী দিয়েছেন ৪ রান।
মেডেন পেলেন শরীফুল
নেদারল্যান্ডস: ৫ ওভারে ২৭/১
নিজের প্রথম ওভারে ১৩ রান দেওয়া বাঁহাতি পেসার শরীফুল প্রান্ত বদলে করা দ্বিতীয় ওভারে মেডেন পেয়েছেন। ওভারে ডাচরা ১টি রান পেলেও সেটি ছিল লেগ বাই।
বোলিংয়ে এসেই ও’ডাউডকে ফেরালেন তাসকিন
নেদারল্যান্ডস: ৪ ওভারে ২৬/১
বোলিংয়ে এসেই প্রথম বলেই উইকেট পেলেন তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশের পেসার ফিরিয়েছেন ভয়ংকর হয়ে ওঠা ম্যাক্স ও’ডাউডকে। আগের ওভারে মেহেদী হাসানকে ছক্কা মারা ও’ডাউড তাসকিনের গুড লেংথ বলে অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলতে গিয়ে শর্ট কাভারে ক্যাচ হয়েছেন জাকের আলীর। ১৫ বলে ২৩ রান করা ও’ডাউড ৩টি চার ও ১টি ছক্কা মেরেছেন। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমেছেন তেজা নিদামানুরু। ওভারে মাত্র ১ রান দিয়েছেন তাসকিন।
শরীফুলের ওভারে ১৩ রান ডাচদের
নেদারল্যান্ডস: ২ ওভারে ১৬/০
অফ স্পিনার মেহেদী হাসান প্রথম ওভারে ৩ রান দিলেও দ্বিতীয় ওভারে তিনটি বাউন্ডারি দিয়েছেন বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম। তিনটি চারই মেরেছেন ম্যাক্স ও’ডাউড। প্রথম ও তৃতীয়টি কাভার দিয়ে ও দ্বিতীয়টি ফাইন লেগ দিয়ে মেরেছেন ডাচ ওপেনার।
প্রথম ওভারে ৩ রান দিলেন মেহেদী
নেদারল্যান্ডস: ১ ওভারে ৩/০
বাংলাদেশকে ভালো শুরু এনে দিয়েছেন মেহেদী হাসান। এই অফ স্পিনার প্রথম ওভারে দিয়েছেন ৩ রান। দ্বিতীয় ওভার শুরু করেছেন বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম। নেদারল্যান্ডসের হয়ে ওপেন করতে নেমেছেন ম্যাক্স ও’ডাউড ও বিক্রমজিৎ সিং।
নেদারল্যান্ডসের হয়ে কারা খেলছেন
ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকেরেন, শারিজ আহমেদ, ড্যানিয়েল ডোরাম, টিম প্রিঙ্গল, আরিয়ান দত্ত ও নোয়াহ ক্রুস।
দুই বছর পর সাইফ
এই ম্যাচ দিয়ে প্রায় ২ বছর পর বাংলাদেশ দলের হয়ে মাঠে নামছেন সাইফ হাসান। ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। তবে সেটি ছিল এশিয়ান গেমসে, একই সময়ে বাংলাদেশের শীর্ষ সারির ক্রিকেটাররা ভারতে বিশ্বকাপ খেলছিলেন।
২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর মিরপুরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া সাইফ এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৫ টি–টোয়েন্টি। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে টপ এন্ড টি–টোয়েন্টিতে ৬ ম্যাচে ১২১.১০ স্ট্রাইক রেটে ১৩২ রান করেন সাইফ।
বাংলাদেশ দলে ৫ পরিবর্তন
বাংলাদেশ দল সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি (২৪ জুলাই পাকিস্তানের বিপক্ষে) থেকে একাদশে ৫টি পরিবর্তন এনেছে। এর মধ্যে মোহাম্মদ নাঈম ও মেহেদী হাসান মিরাজ এই সিরিজের দলেই নেই। আর দলে থাকলেও একাদশে নেই শামীম হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও নাসুম আহমেদ।
তাঁদের জায়গায় এসেছেন পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, রিশাদ হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমান।
বাংলাদেশের একাদশে যাঁরা
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরীফুল ইসলাম।
টসে জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
সাড়ে পাঁচটায় টস করতে নেমেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস ও নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস।
টসে জিতেছেন লিটন। বলেছেন, আগে বোলিং করবেন।
টসের আগে ...
আবহাওয়া যেমন
সিলেট থেকে প্রথম আলোর প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, সিলেটে সকালে বৃষ্টি হয়েছে। তবে দুপুর থেকে আবহাওয়া রৌদ্রজ্জ্বল। বৃষ্টির পূর্ভাবাস যদিও আছে— তবে এখন রোদের সঙ্গে আছে তীব্র গরমও। সিলেটের আবহাওয়ার যে ধরন, তাতে কখন বৃষ্টি নেমে যায় সেই নিশ্চয়তা নেই।
দুই দলের ক্রিকেটাররাই টসের আগে নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তাঁদের ওয়ার্ম আপ ও ক্যাচিং অনুশীলন চলছে দুই প্রান্তে।
দৃষ্টিতে এশিয়া কাপ
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হবে এশিয়া কাপ। তার আগে নেদারল্যান্ডস সিরিজটিই বাংলাদেশের প্রস্তুতির বড় সুযোগ।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল গ্রুপ পর্বে খেলবে আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও হংকংয়ের বিপক্ষে।
এই মুহূর্তে আফগানিস্তান ব্যস্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সিরিজে, শ্রীলঙ্কা দল জিম্বাবুয়ের সঙ্গে।
স্বাগত
বাংলাদেশ ১০, নেদারল্যান্ডস ১৩।
টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে ব্যবধানটা খুব বেশি বড় নয়। র্যাঙ্কিং শক্তিমত্তায় কাছাকাছি থাকা বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস সিলেটে নামছে টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টি–টোয়েন্টি। এই ম্যাচের সরাসরি ধারাভাষ্য, ঘটনাপ্রবাহের বর্ণণায় আপনাদের স্বাগত।