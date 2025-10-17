অদ্ভুত সব নিয়ম নিয়ে এল ক্রিকেটের নতুন সংস্করণ—টেস্ট টোয়েন্টি

অদ্ভুত সব নিয়ম নিয়ে এল ক্রিকেটের নতুন সংস্করণ—টেস্ট টোয়েন্টি
একটাই খেলা, ক্রিকেট। অথচ কতভাবে যে খেলা যায় সেটা, কতভাবে যে খেলা হচ্ছে! এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেরই আছে তিনটি সংস্করণ—টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি। এর সঙ্গে খেলা হচ্ছে ১০ ওভারের টি-টেন, ১০০ বলের দ্য হানড্রেড, সিক্স আ সাইড ক্রিকেটও। পৃথিবীর আর কোনো খেলার এতগুলো সংস্করণ আছে কি না, সেটাও গবেষণার বিষয় হতে পারে।
এসবের সঙ্গে এবার যোগ হচ্ছে টেস্ট টোয়েন্টি নামের নতুন এক সংস্করণ। নতুন এ সংস্করণের ধারণা নিয়ে এসেছেন ক্রীড়া উদ্যোক্তা ও দ্য ওয়ান ওয়ান সিক্স নেটওয়ার্কের নির্বাহী চেয়ারম্যান গৌরব বহিরবানি।
তাঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন ক্রিকেটের চার কিংবদন্তি—ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অধিনায়ক স্যার ক্লাইভ লয়েড, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ম্যাথু হেইডেন, ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স। এই চারজনই আছেন এই প্রকল্পের উপদেষ্টা পরিষদে।
টেস্ট টোয়েন্টি কী
এটি মূলত টেস্ট আর টি-টোয়েন্টির মিশ্রণ। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য বানানো হয়েছে টেস্ট টোয়েন্টি। এখানে ২০ ওভারের দুটি করে ইনিংস খেলবে প্রতিটি দল। সাদা পোশাকে, লাল বলে, এক দিনেই শেষ হবে ম্যাচ। অর্থাৎ প্রতিটি ম্যাচ হবে ৮০ ওভারের। টেস্টের মতো এখানেও প্রথম ইনিংসের স্কোর যোগ হবে দ্বিতীয় ইনিংসে। ফল হতে পারে জয়, হার, টাই কিংবা ড্র।
নতুন কী আইনকানুন
১. পাওয়ারপ্লে
প্রতিটি দল একটি মাত্র পাওয়ারপ্লে নিতে পারবে, প্রথম বা দ্বিতীয় ইনিংস—যখন খুশি। ৪ ওভার স্থায়ী এই পাওয়ারপ্লেতে ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে থাকতে পারবে মাত্র দুই ফিল্ডার। যদি দ্বিতীয় ইনিংসের সপ্তম ওভারের মধ্যে অধিনায়ক পাওয়ারপ্লে কখন নেবেন সেই সিদ্ধান্ত না জানান, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সপ্তম থেকে দশম ওভার পর্যন্ত চলবে পাওয়ারপ্লে।
২. ফলোঅন
প্রথম ইনিংস শেষে যদি পরে ব্যাট করা দল ৭৫ বা এর বেশি রানে পিছিয়ে থাকে, আগে ব্যাট করা দলের অধিনায়ক ফলোঅন করাতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে পরে ব্যাট করা দলটিকে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব্যাটিংয়ে নামতে হবে।
৩. আর্লি কলাপ্স ক্লজ
যদি কোনো দল প্রথম ইনিংসে ১০ ওভারের আগে অলআউট হয়, তবে তাদের অব্যবহৃত ওভারের মধ্য থেকে ৩ ওভার যোগ হবে প্রতিপক্ষের ইনিংসে। যেমন, দল ‘এ’ যদি ৭ ওভারে গুটিয়ে যায়, তবে দল ‘বি’ প্রথম ইনিংসে খেলবে ২৩ ওভার (২০+৩)।
৪. বোলিং বণ্টন
পুরো ম্যাচে সর্বোচ্চ পাঁচজন বোলার ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যেক বোলার দুই ইনিংস মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৮ ওভার বল করতে পারবেন। এক ইনিংসে ৬ ওভার, অন্য ইনিংসে ২ ওভার—যেভাবেই ভাগ করা হোক, মোট ৮ ওভারের বেশি নয়।
৫. ওয়াইড ও নো বল
টি–টোয়েন্টির নিয়মই প্রযোজ্য থাকবে। প্রতিটি ওয়াইড ও নো বলে এক রান এবং অতিরিক্ত বল। ফ্রন্টফুট নো বল মানেই ‘ফ্রি হিট’। এক ওভারে যদি কোনো বোলার ৩ বা তার বেশি ওয়াইড/নো বল করেন, তবে অতিরিক্ত ৩ রান পেনাল্টি পাবে প্রতিপক্ষ। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে আম্পায়াররা নিজেদের বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারেন। যদি কোনো ব্যাটসম্যান ইচ্ছা করে ক্রিজ ছেড়ে সরে যান, তাহলে সেই ডেলিভারিকে আম্পায়ার ‘ওয়াইড’ না–ও দিতে পারেন।
৬. শর্তসাপেক্ষ ড্র
চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করা দলের যদি পাঁচের কম উইকেট পড়ে, তারা চাইলে ম্যাচটি ‘ড্র’ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে পঞ্চম উইকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ হারাবে—তখন ফল হবে শুধু জয় বা পরাজয়, রানের যোগফল অনুযায়ী। আবহাওয়ার কারণে খেলা অসম্পূর্ণ থেকে গেলে ম্যাচ ড্র ঘোষণা করা হবে। টাই হলে সুপার ওভারে খেলা গড়াবে। এক ওভারের সেই খেলায়ও ফল না পাওয়া গেলে দুই ইনিংস মিলিয়ে বাউন্ডারি মারায় যে দল এগিয়ে তারা জিতবে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররা কি এই সংস্করণ খেলবেন?
আপাতত এর উত্তর হলো—না। এই সংস্করণটি শুধু ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী যুব ক্রিকেটারদের জন্য।
কবে থেকে মাঠে গড়াবে টেস্ট টোয়েন্টি
২০২৬ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াবে টেস্ট টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে। ছয়টি গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে তিনটি দল হবে ভারতের শহরভিত্তিক এবং বাকি তিনটি দল দুবাই, লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবে। প্রতিটি স্কোয়াডে মোট ১৬ জন খেলোয়াড় থাকবে, যাদের মধ্যে আটজন ভারতীয় এবং আটজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। টুর্নামেন্টটির প্রথম দুই মৌসুম হবে ভারতে।
টেস্ট টোয়েন্টির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোগ কী
ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’ জানিয়েছে, টেস্ট টোয়েন্টিতে বড় ভূমিকা থাকবে এআই ডিসকভারি ইঞ্জিনের। এটি একটি উন্নত প্ল্যাটফর্ম, যা ভিডিও বিশ্লেষণ, মোশন সেন্সর প্রযুক্তি এবং ডেটা সায়েন্স একত্র করে খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করে। টেক-ট্রান্সফার পার্টনারশিপ (টিটিপি)–এর মাধ্যমে এই প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট বোর্ড, একাডেমি এবং সংস্থাগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এতে প্রতিভা শনাক্তকরণ হবে স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন।
টেস্ট টোয়েন্টি সংস্করণ নিয়ে কে কী বলছেন
গতকাল এক ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই সংস্করণের উদ্বোধনের সময় উদ্যোক্তা গৌরব বহিরবানি বলেন, ‘আমরা টেস্ট ক্রিকেটের গভীরতা আর টি–টোয়েন্টির গতি মিলিয়ে এমন একটা ফরম্যাট বানিয়েছি, যা আজকের প্রজন্মকে দেবে অর্থবহ লড়াইয়ের সুযোগ। আইপিএলের মতো বহু সংস্কৃতির আমেজ থাকবে এখানে, শুধু তরুণদের জন্য।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দুবার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড নতুন সংস্করণের প্রশংসা করে বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি হলো প্রদর্শনী, আর টেস্ট হলো পরীক্ষা। এখন আপনি এই দুটোকে একসঙ্গে মেলাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত এটি সফল হবে।’
প্রোটিয়া কিংবদন্তি ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, ‘এই ফরম্যাট আমাদের খেলাকে নতুন মাত্রা দেবে। টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই নতুন প্রজন্মের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা এটি। টেস্ট টোয়েন্টি শক্তি, ধৈর্য, সৃজনশীলতা—সবকিছুর মিশ্রণ।’
ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং বলেন, ‘টেস্টের ধৈর্য আর টি–টোয়েন্টির রোমাঞ্চ—দুটোই আছে এখানে। বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের জন্য বানানো একদম নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম। এখানে শুধু ব্যাট-বল নয়, দেখা যাবে মানসিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা, আর ক্রিকেটের আসল রূপ।’