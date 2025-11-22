আইএল টি–টোয়েন্টিতে দল পেলেন মোস্তাফিজ

আইএল টি–টোয়েন্টিতে দল পেলেন মোস্তাফিজ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আইএল টি–টোয়েন্টিতে দল পেলেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ তাঁকে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে দুবাই ক্যাপিটালস।
মোস্তাফিজকে যুক্ত করায় এবারের আইএল টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়ের সংখ্যা দাঁড়াল তিনজন। আগেই নিলাম থেকে সাকিব আল হাসানকে নিয়েছে মুম্বাই এমিরেটস, আর তাসকিন আহমেদকে শারজা ওয়ারিয়র্স।
২০২৩ সালে শুরু হওয়া আইএল টি–টোয়েন্টির চতুর্থ আসর মাঠে গড়াবে আগামী ২ ডিসেম্বর। এই আসর সামনে রেখে গত আগস্টেই মোস্তাফিজকে সরাসরি চুক্তিতে নেওয়ার কথা জানিয়েছিল দুবাই। দলটির মালিক ভারতের জিএমআর গ্রুপ, যাদের আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসে সর্বশেষ আসরে খেলেছিলেন মোস্তাফিজ।
তবে গত ১ অক্টোবর নিলামের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুবাই জানিয়েছিল, মোস্তাফিজ তাঁদের দলে থাকছেন না। বদলি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল হায়দার আলীর নাম।
এখন প্রায় দুই মাস পর দুবাই নতুন পোস্টে জানাল, আইএল টি–টোয়েন্টির চতুর্থ আসরে বদলি হিসেবে খেলবেন মোস্তাফিজ। জিএম রিতেশের বদলি হিসেবে তাঁকে দেখানো হয়েছে।
এবারের আসর চলবে ২ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে মোস্তাফিজের অংশগ্রহণ নির্ভর করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনাপত্তিপত্রের ওপর। কারণ ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়ার কথা বিপিএলের দ্বাদশ আসর। একই সময়ে বিগ ব্যাশে খেলার জন্য বিসিবির অনাপত্তি পেয়েছেন রিশাদ হোসেন।