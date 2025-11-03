বিদ্রোহী ক্লাবের বিরুদ্ধে বিসিবির কঠোর সিদ্ধান্ত
ঢাকার ক্লাবগুলোর সঙ্গে বিসিবির দ্বন্দ্ব যেন শেষই হচ্ছে না। আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের অধীনে লিগ বর্জনের কথা জানিয়ে আজ বিসিবিকে চিঠি দিয়েছে ঢাকার বিভিন্ন লিগের ৪৮টি ক্লাব। পরে তাদের উদ্দেশে একরকম পাল্টা হুমকিই দিয়েছে বিসিবি।
আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, আসন্ন মৌসুমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেটে কোনো দল লিগে অংশ না নিলে বা লিগ চলাকালে মাঝপথে সরে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে দলটিকে লিগে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং অবনমিত করা হবে। লিগে তাদের আর ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না।
দলটি যদি সরে যাওয়ার আগে এক বা একাধিক ম্যাচ খেলে থাকে, তাহলে সেসব ম্যাচের পয়েন্ট যাবে প্রতিপক্ষের ঝুলিতে, ম্যাচের আগের ফল যা–ই হোক না কেন। অযোগ্য ঘোষিত দলের বিরুদ্ধে যেসব দল খেলতে পারত, তাদেরও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হবে।
লিগ শুরু হওয়ার আগে কোনো দল আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানালে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। একই মৌসুমে দুই বা ততোধিক দল সরে গেলে রেলিগেশন লিগ অনুষ্ঠিত হবে না। ২০২৬–২৭ মৌসুমে কয়টি দল ওপরে উঠবে, তা নির্ধারণ করবে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্টোপলিটন; অবনমিত দলের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী ১৮ তারিখ প্রথম বিভাগ ক্রিকেট শুরুর সিদ্ধান্ত জানিয়ে গত ২৮ অক্টোবর ক্লাবগুলোকে চিঠি দেয় সিসিডিএম। তবে এরই মধ্যে ৮টি ক্লাব লিগ বর্জন করবে বলে জানিয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিসিবির আজকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ক্লাবগুলো অবনমিত হয়ে যাবে।