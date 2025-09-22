ফখরের বিতর্কিত আউট নিয়ে আইসিসিতে অভিযোগ পিসিবির

ফখরের বিতর্কিত আউট নিয়ে আইসিসিতে অভিযোগ পিসিবির
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে গতকালের ম্যাচে ফখর জামানের বিতর্কিত আউট নিয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ‘দুনিয়া নিউজ’ জানিয়েছে, আম্পায়ারের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদনও জানিয়েছে পিসিবি।
দুবাইয়ে সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। ৫ উইকেটে ১৭১ রান তুলে ৭ বল হাতে রেখেই ম্যাচ শেষ করে সূর্যকুমার যাদবের দল। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার তৃতীয় বলটিতে উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসনের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ওপেনার ফখর জামান। আর সেখান থেকেই শুরু বিতর্ক।
স্যামসন ক্যাচটি ঠিকভাবে নিয়েছেন নাকি বল তাঁর গ্লাভসে জমা হওয়ার আগে মাটিতে লেগেছে, তা নিশ্চিত হতে পারেননি মাঠের বাংলাদেশি আম্পায়ার গাজী সোহেল। তিনি সিদ্ধান্তের ভার দেন তৃতীয় আম্পায়ার, শ্রীলঙ্কার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগের হাতে। ভিডিও রিপ্লে দেখে রুচিরা জানান, স্যামসনের আঙুল বলের নিচে ছিল। তাই ফখরকে আউট ঘোষণা করেন তিনি।
কিন্তু ফখর সেই সিদ্ধান্তে মোটেও খুশি হননি। প্যাডে ব্যাট মেরে ক্ষোভ ঝাড়েন, মুখভর্তি হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়েন।
টিভি রিপ্লের একটি অ্যাঙ্গেল দেখে অনেকের মনে হয়েছে, বল আগে মাটি ছুঁয়ে তারপর স্যামসনের গ্লাভসে জমা পড়ে। সাধারণত টিভি আম্পায়ার অকাট্য প্রমাণ না পেলে ‘বেনিফিট অব ডাউট’ দেন ব্যাটসম্যানকে। কিন্তু ফখরের ক্ষেত্রে কীভাবে এতটা নিশ্চিত হলেন রুচিরা—সেই প্রশ্ন এখন ঘুরছে ক্রিকেটপাড়ায়।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা বলেন, ‘আম্পায়াররাও ভুল করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, বলটা গ্লাভসে যাওয়ার আগে মাটিতে পড়েছিল। আমি ভুলও হতে পারি।’
পিসিবির অভিযোগের বিষয়ে টেলিকমএশিয়া.নেট জানিয়েছে, ‘পাকিস্তান দলের ম্যানেজার নাভিদ চিমা প্রথমে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে যান। কিন্তু তাঁকে জানানো হয়, বিষয়টি রেফারির এখতিয়ার নয়। এরপর চিমা সরাসরি আইসিসিতে মেইল করে আম্পায়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান।’
চলমান এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বিতর্কের তালিকায় নতুন সংযোজন ফখরের এই আউট। এর আগে গ্রুপ পর্বে ভারতের খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত না মেলানোয় তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। তখনো ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছিল পিসিবি। সেই বিতর্ক থামতে না থামতেই ফখরের আউট নিয়ে আবারও ঝামেলার আগুন জ্বলে উঠেছে।
সুপার ফোরে আগামীকাল আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।