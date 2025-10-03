এর নাম বিশ্বকাপ
খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরে হয় বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।
‘লেডিস ফার্স্ট’—অন্তত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে জন্য বলাই যায়! ছেলেদের প্রথম বিশ্বকাপের দুই বছর আগেই যে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেছেন নারী ক্রিকেটাররা। ১৯৭৫ সালে হয় ছেলেদের প্রথম বিশ্বকাপ। ১৯৭৩ সালে বসে মেয়েদের প্রথম বিশ্বকাপ। সাত দলের সেই বিশ্বকাপে দুটি দলের নাম শুনলে অবাকই হবেন। একটি দলের নাম ইয়াং ইংল্যান্ড, আরেকটি ইন্টারন্যাশনাল ইলেভেন বা আন্তর্জাতিক একাদশ! ও হ্যাঁ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়; সেই বিশ্বকাপে ক্যারিবীয় প্রতিনিধি ছিল ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো ও জ্যামাইকা। টুর্নামেন্টে অন্য তিনটি দল স্বাগতিক ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।
ইয়াং ইংল্যান্ড নাম শুনেই তো বোঝা যায়, ইংল্যান্ডের তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়েই সাজানো হয়েছিল দল। ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে জয় পাওয়া সেই ইয়াং ইংল্যান্ড সাত দলের লিগ পদ্ধতির টুর্নামেন্টে সপ্তম হয়। দলটির একমাত্র জয় আন্তর্জাতিক একাদশের বিপক্ষে।
তিনটি জয় পেয়ে চতুর্থ হওয়া আন্তর্জাতিক একাদশের হয়ে খেলেছেন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়েরাই। শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচজন খেলোয়াড়কে নেওয়া হলেও দেশটির বর্ণবাদী নীতির কারণে বিশ্বকাপ বর্জনের হুমকি দেয় জ্যামাইকা ও ত্রিনিদাদ। এরপর বাদ দেওয়া হয় তাঁদের।