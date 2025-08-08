মেয়েদের বিশ্বকাপে পাল্টে যেতে পারে বাংলাদেশের ম্যাচের ভেন্যু

মেয়েদের বিশ্বকাপে পাল্টে যেতে পারে বাংলাদেশের ম্যাচের ভেন্যু
আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতে শুরু হচ্ছে আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তবে এরই মধ্যে বিশ্বকাপের চারটি ম্যাচের ভেন্যু বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আর এর প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের সূচিতেও।
বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, ২৬ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা বাংলাদেশ নারী দলের। এ ছাড়া বেঙ্গালুরুতে রয়েছে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ, সেমিফাইনাল ও সম্ভাব্য ফাইনাল ম্যাচও (যদি পাকিস্তান ফাইনালে না ওঠে)।
পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে শ্রীলঙ্কার কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। পাকিস্তানের বাকি ম্যাচগুলোও হবে সেখানে।
বাংলাদেশ দল তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে, ২ অক্টোবর। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০ অক্টোবরের ম্যাচও কলম্বোতে খেলবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে বাকি ৫টি ম্যাচ বাংলাদেশ খেলবে ভারতে, যার সর্বশেষটি বেঙ্গালুরুতে।
ক্রিকেট নিউজ পোর্টাল ক্রিকবাজ জানিয়েছে, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এখনো তাদের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি পায়নি। সে কারণেই বেঙ্গালুরুতে ম্যাচ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই অনিশ্চয়তার মূল কারণ, গত জুনে বেঙ্গালুরুতে আইপিএল শিরোপা উদ্যাপনের সময় পদদলিত হয়ে ১১ দর্শকের মৃত্যু।
সেই ঘটনা এখন আদালতে তদন্তাধীন, এদিকে রাজ্য সরকারও এখনো বেঙ্গালুরুতে বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজন নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। ইতিমধ্যে স্থানীয় মহারাজা কাপ টি-২০ টুর্নামেন্ট বেঙ্গালুরু থেকে মহীশুরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, ‘আমরা রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে অনুমতি চেয়েছি এবং তাদের জবাবের অপেক্ষায় আছি। এখনো তারা না বলেনি। যদি অনুমতি দেওয়ার নীতিই না থাকত, তাহলে তারা মহীশুরে মহারাজা কাপের অনুমতি দিত না। তাই আমরা অপেক্ষা করছি। এখনো কিছুটা সময় আছে। আমরা ধাপে ধাপে এগোচ্ছি।’