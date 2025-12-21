মিরপুরে ব্যস্ততা বেড়েছে ক্রিকেটারদের, গায়ে লাগছে বিপিএলের হাওয়া

মিরপুরে ব্যস্ততা বেড়েছে ক্রিকেটারদের, গায়ে লাগছে বিপিএলের হাওয়া
অনুশীলন শেষ করে তখন একাডেমি মাঠ থেকে কেবলই বের হয়েছেন আকবর আলী। গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা স্পিনার নাঈম হাসান তাঁকে ডাকলেন দূর থেকে। মজা করে তিনি আকবরকে দিলেন ‘স্যালুট’ও। হাসতে হাসতে এগিয়ে আসা আকবরের সঙ্গে শুরু হয় নাঈমের আড্ডা আর গল্প।
একটু পরই দেখা গেল, নিজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রিপন মণ্ডল। কদিন আগেই এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে আলো ছড়িয়েছেন। সেই টুর্নামেন্টে তাঁর সতীর্থ মেহরব হোসেনের জন্য অপেক্ষা তাঁর। মেহরব আসার পর দুজন রওনা হলেন রাজশাহীর টিম হোটেলের উদ্দেশে।
মিনিট দশেক পর একাডেমি ভবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন পেসার নাহিদ রানা। তাঁর গায়ে জাতীয় দলের অনুশীলন জার্সি দেখে এক সাংবাদিক বললেন, ‘আপনার বিপিএল দেখি এখনো শুরু হয়নি!’ রসিকতা বুঝতে পেরে নাহিদ হেসে উত্তর দিলেন, ‘এই তো আর কয়েক ঘণ্টা...।’ কথাটা বলেই চড়ে বসলেন রংপুর রাইডার্সের পাঠানো গাড়িতে, বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুশীলনে যোগ দিতে।
মিরপুরে টুকরো টুকরো ছবি আর ক্রিকেটারদের ব্যস্ততা বিপিএলের আগমনী বার্তাই দিয়ে গেছে কাল সারা দিন। গত পরশু প্রথম দল হিসেবে অনুশীলন শুরু করেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। কাল মাঠে নেমেছে ঢাকা ক্যাপিটালস, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটানস।
নানা বিতর্ক আর উদ্বেগকে সঙ্গী করেই ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে বিপিএল শুরু হতে যাচ্ছে। সেখানেই গতকাল অনুশীলন শুরু করেছে সিলেট টাইটানস। বাকিদের অনুশীলন এখনো ঢাকায়। শুক্রবার বেলা তিনটায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে সিলেট ও রাজশাহী। সেদিনই রাত আটটায় দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ নতুন দল নোয়াখালী।
প্রথম দিন দুই ম্যাচের চার দলের আগামীকালই সিলেটে চলে যাওয়ার কথা। বেশির ভাগ বিদেশি ক্রিকেটারও সিলেটেই যোগ দেবেন তাঁদের দলের সঙ্গে। প্রথম দিনের ম্যাচগুলোর জন্য ছাড়া ৫০ শতাংশ টিকিটের সবই বিক্রি হয়ে গেছে মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে।
টুর্নামেন্ট ঘিরে নিজেদের প্রত্যাশা আর পরিকল্পনার কথাও বলতে শুরু করেছেন খেলোয়াড়েরা। সর্বশেষ এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ২২২ রান করে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারজয়ী আকবর যেমন বলেছেন, ‘যখনই সুযোগ পাব, তখনই নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করব। এনসিএলে যে মানসিকতা নিয়ে ব্যাটিং করেছি, সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করব।’
জাতীয় ক্রিকেট লিগের পর বিপিএল দিয়েই আলোচনায় এসেছিলেন নাহিদ রানা। এবারের বিপিএলেও নতুন কিছু করে দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি, ‘আগের আসরগুলোর ধারাবাহিকতা ধরে রাখার চেষ্টা করব। নতুন যে স্কিলগুলো নিয়ে কাজ করছি, সেগুলোও এই বিপিএলে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব।’
গত আসরে চিটাগং কিংসকে ফাইনালে তোলা মোহাম্মদ মিঠুন এবার নেতৃত্ব দেবেন ঢাকা ক্যাপিটালসকে। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হওয়ার পর তিনি বলেছেন, ‘শুরুটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে আমরা যত দ্রুত দল হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে পারব, পরে গিয়ে সেটাই বেশি কাজে দেবে।’