ক্রিকেট

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা কবে, কোথায়

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দলশামসুল হক

৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আজ। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে নিগার সুলতানাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তা।

ছয় মাস আগে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্বে নেট রান রেটে সূক্ষ্মতম ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টপকে নারী বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়বার ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলছে বাংলাদেশ।

আট দলের বিশ্বকাপে প্রতিটি দল প্রতিটি দলের বিপক্ষে খেলবে। লিগ পর্ব শেষে সেমিফাইনালে উঠবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চার দল। বিজয়ী দুই দল মুখোমুখি হবে ২ নভেম্বরের ফাইনালে।

বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল
প্রথম আলো

আজ প্রথম ম্যাচটি শ্রীলঙ্কায় খেলার পর লিগ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ছয়টি ম্যাচই ভারতে। বাংলাদেশ যদি নকআউট পর্বে ওঠে আর প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানকে পায় তবে আবার ফিরতে হবে শ্রীলঙ্কায়।

বাংলাদেশের ম্যাচ কবে, কোথায়

* সব ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়

