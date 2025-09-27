ফাইনালের আগে পান্ডিয়া–অভিষেকের চোট নিয়ে যা বললেন ভারতের কোচ

ফাইনালের আগে পান্ডিয়া–অভিষেকের চোট নিয়ে যা বললেন ভারতের কোচ
এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে দুশ্চিন্তায় ভারত। চোটে পড়েছেন ভারতের দুই তারকা অভিষেক শর্মা ও হার্দিক পান্ডিয়া। কাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে চোট পান দুজন। শ্রীলঙ্কার ইনিংসে বোলিংয়ে প্রথম ওভার করেন হার্দিক পান্ডিয়া।
আউট করেন কুশল মেন্ডিসকে। সেই ওভার শেষেই পান্ডিয়া মাঠ ছাড়েন। এরপর শ্রীলঙ্কার ইনিংসে দশম ওভারে ‘ক্র্যাম্প’–এ (পেশির খিঁচুনি) ভুগে মাঠ ছাড়েন অভিষেক। দুজনের কেউই আর মাঠে ফেরেননি।
আসলেই কি ফাইনালের আগে গুরুতর চোটে পড়েছেন পান্ডিয়া ও অভিষেক? কাল সুপার ওভারে জয়ের পর ভারতের বোলিং কোচ মরনে মরকেল কথা বলেন এ নিয়ে, ‘দুজনেই ক্র্যাম্পে ভুগছিলেন। হার্দিককে আমরা আজ রাতেই পরীক্ষা করব, তারপর সকালে সিদ্ধান্ত নেব। দুজনের সমস্যা শুধু ক্র্যাম্প ছিল। অভিষেক এখন ঠিক আছে।’ কোচের কথায়ই স্পষ্ট, অভিষেকের খেলা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পান্ডিয়ার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।
পান্ডিয়া যদি ফাইনালে খেলতে না পারেন, ভারতের দলে ভারসাম্য ফেরাতে সমস্যা হবে। পান্ডিয়া শুধু ব্যাট হাতে ‘ফিনিশার’ নন, বোলিংয়েও তিনি দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবারের এশিয়া কাপে ব্যাটিংয়ের খুব একটা সুযোগ পাননি পান্ডিয়া। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩৮ রানের ইনিংস খেলেন। বোলিংয়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
পান্ডিয়া না থাকলে ফাইনালে হয়তো অর্শদীপ সিং কিংবা হর্ষিত রানাকে খেলানো হতে পারে। এতে ভারতের ব্যাটিং গভীরতা কমবে। এই টুর্নামেন্টে অর্শদীপ ও রানা খুব ভালো খেলতে পারেননি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাঁরা ৮ ওভারে মোট ১০০ রান দেন আর ওমানের বিরুদ্ধে ৭ ওভারে ৬২ রান খরচ করেন। তবে কাল সুপার ওভারে দারুণ বোলিং করেছেন অর্শদীপ। দিয়েছেন মাত্র ২ রান।
সুপার ফোরে কাল ভারত–শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাই ছিল শেষ ম্যাচ। টাই হওয়ার পর খেলা সুপার ওভারে গড়ানোয় নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ম্যাচ শেষ হয়েছে। তাতে ভারতের ফাইনালের আগে বিশ্রামের সময় কমে গেছে। মরকেল জানিয়েছেন, শনিবার (আজ) অনুশীলন হবে না, খেলোয়াড়রা শুধু বিশ্রাম নেবেন, ‘আমার মনে হয় না কাল (আজ) কোনো অনুশীলন হবে। ছেলেরা এখনই আইস বাথ নিচ্ছে, রিকভারি শুরু হয়ে গেছে। সবচেয়ে ভালো বিশ্রাম হচ্ছে ঘুমানো, পায়ের ওপর চাপ না দেওয়া। কাল সকালে সবাই সতেজ হয়ে উঠবে বলে আশা করি। হয়তো কিছু পুল সেশন হবে, আর ম্যাসাজ।’