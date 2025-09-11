এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল নিয়ে কী বলবেন, জানেন না অশ্বিন

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল নিয়ে কী বলবেন, জানেন না অশ্বিন
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের কোনো সুযোগ দেখছেন না ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের এই অফ স্পিনার ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশেরও এশিয়া কাপ জয়ের সুযোগ তেমন একটা দেখছেন না।
ভারতের পর এশিয়া কাপে ফেবারিট কে—এই প্রশ্নে তিনি চারবার ভারতের নাম বলেছেন। আর বাংলাদেশ দল নিয়ে কথা বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া অশ্বিন।
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গতকাল এশিয়া কাপ নিয়ে অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন অশ্বিন। তাঁর ভাষায়, ‘আমি প্রতিযোগিতা দেখতে চাই। তবে হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এশিয়া কাপে ভারতই ফেবারিট। অন্য কোনো দল প্রতিযোগিতা করতে পারবে, সেই প্রত্যাশাও আমার নেই। তবে আমি চাই আমি ভুল প্রমাণিত হই।’
ভারতের পর কে ফেবারিট—এই প্রশ্নে অশ্বিন বলেছেন, ‘ভারত, ভারত, ভারত, ভারত। পাঁচ থেকে আমরা পরের নামটা নিতে পারি। শ্রীলঙ্কা বা আফগানিস্তানের মধ্যে লড়াই হতে পারে।’
অশ্বিন তাঁর এই দাবির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘আফগানিস্তানের বোলিং লাইনআপে নূর আহমেদ, রশিদ খান, ফজল হক ফারুকি আছে। দেখে মনে হয় কী দারুণ বোলিং লাইনআপ। কিন্তু আগে ব্যাটিং করে ভারত যদি ১৮০ করে, আফগানিস্তান কি তা তাড়া করতে পারবে? শ্রীলঙ্কারও বোলিং লাইনআপও ভালো। ভারতকে কম রানে আটকাতে পারে। কিন্তু এখানেও যদি ভারত ১৮০ করে, আপনি বলতে পারবেন শ্রীলঙ্কা তা তাড়া করতে পারবে? ভারতের বোলিং লাইনআপ দেখুন, কুলদীপ, বরুণ, বুমরা আছে। অর্শদীপের কথা বাদই দেন। আসলে এসব দলে প্রতিভা আছে, কিন্তু বড় ম্যাচে পারফর্ম করার সাহসটা এখনো নেই।’
অন্য দল নিয়ে কথা বলার পর বাংলাদেশ দল প্রসঙ্গে অশ্বিন বলেন, ‘বাংলাদেশ নিয়ে কী বলব, সেটাই তো জানি না। বোলিংয়ে কিছুটা সামর্থ্য আছে, কিন্তু ব্যাটিংয়ে লিটন ছাড়া কোনো ক্লাস দেখছি না।’
বাংলাদেশ দল অবশ্য ভালোই ছন্দে আছে। সর্বশেষ ঘরের মাঠে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২-০-তে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। এই সিরিজের আগে বাংলাদেশ সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
ছন্দে থাকা বাংলাদেশকে এশিয়া কাপে ফেবারিট মনে করছেন না ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়াও। চোপড়া মনে করেন, ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ নয়, সুপার ফোরে যাওয়ার জন্য ফেবারিট আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। কয়েক দিন আগে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাংলাদেশ দলের শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় এমন মতামত দিয়েছিলেন চোপড়া।