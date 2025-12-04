ওয়াসিম আকরামকে টপকে রেকর্ড স্টার্কের, ‘শেকড়’ গেড়েছেন রুট

ক্রিকেট

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস: ৪৭ ওভারে ১৯৬/৪ (রুট ৬৮*, ক্রলি ৭৬, ব্রুক ৩১, স্টোকস ১৪* ; স্টার্ক ৩/৩৬, নেসের ১/৩৭, বোল্যান্ড ০/৩৭, ডগেট ০/৪৯)—দ্বিতীয় সেশন শেষে।

ব্রিসবেনে দিবা–রাত্রির টেস্টে আজ প্রথম দিনে প্রথম সেশনের শুরুতে ইংল্যান্ডকে একটু নড়বড়ে লেগেছে। ২.৩ ওভারে ৫ রানের মধ্যে দুটি উইকেট হারিয়েছিল তারা। জো রুট ও জ্যাক ক্রলি মিলে বিপর্যয় সামাল দিয়ে প্রথম সেশন পার করেন।

ওয়ানডে মেজাজে ৯৩ বলে ৭৬ রান করা ক্রলি দ্বিতীয় সেশনে আউট হলেও গ্যাবার বাইশ গজে রুটের ব্যাটে ‘শেকড়’ গজিয়েছে। ইনিংসে শুরুতে একটু নড়বড়ে লাগলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে জমাট ব্যাটিং করছেন রুট। দ্বিতীয় সেশনে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের ১০ম ফিফটি তুলে নেন।

প্রথম সেশন শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ২৪ ওভারে ২ উইকেটে ৯৮। দ্বিতীয় সেশনে ২৩ ওভার ব্যাট করে ক্রলি ও হ্যারি ব্রুকের উইকেট হারিয়ে আরও ৯৮ রান যোগ করেছে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় সেশন শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৪৭ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৬ রান।

চতুর্থ উইকেটে ৬৯ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন রুট ও ব্রুক। ৩৩ বলে ৩১ রান করা ব্রুক মিচেল স্টার্কের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। এই উইকেটটি নেওয়ায় টেস্টে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হলেন স্টার্ক। পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামের ৪১৪ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড পেছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার—৪১৫ উইকেট।

১০৪ টেস্টে ১৮১ ইনিংসে বোলিং করে ৪১৪ উইকেট নিয়েছিলেন ওয়াসিম আকরাম। স্টার্ক ক্যারিয়ারের ১০২তম টেস্টে ১৯৫তম ইনিংসে উইকেটসংখ্যায় তাঁকে পেছনে ফেললেন।

দ্বিতীয় সেশনের খেলায় চতুর্থ ওভারের পঞ্চম বলে আউট হন ক্রলি। প্রায় তিন বছর পর টেস্ট খেলতে নামা অস্ট্রেলিয়ান পেসার মাইকেল নেসেরের বলে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারিকে ক্যাচ দেন ক্রলি। ১০৮৯ দিনের মধ্যে টেস্টে এটাই প্রথম উইকেট নেসেরের।

ক্রলি যেভাবে ব্যাট করছিলেন, ক্রিজে এসে ব্রুকের শুরুটাও ঠিক সেভাবেই। অস্ট্রেলিয়ান পেসার ব্রেন্ডন ডগেটকে দুই চারে ৭ বলে তুলে ফেলেন ১১ রান। স্কুপ, পুল কিংবা টেনে মারতে দ্বিধা করেননি। ক্রিজে যতক্ষণ ছিলেন, প্রায় এই মেজাজেই ব্যাট করেন ব্রুক। মারার বল পেলে ছাড়েননি।

র‍্যাম্প শটও খেলেন ব্রুক। তবে ক্রিজে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি
তবে দ্বিতীয় সেশনের শেষ দিকে স্টার্ক বোলিংয়ে ফেরার পর একই মেজাজে ড্রাইভ খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়েছেন ব্রুক। রুট অন্য প্রান্তে খেলছেন টেস্টের আদর্শ মেজাজে। অধিনায়ক বেন স্টোকসকে নিয়ে দ্বিতীয় সেশন পার করেন। দ্বিতীয় সেশনের শেষ দিকে স্কট বোল্যান্ডের বলে স্লিপে স্টোকসের ক্যাচ ছেড়েছে অস্ট্রেলিয়া।

