আইপিএল নিলামে কে কোন দল পেলেন
২০২৬ আইপিএলের মিনি নিলাম হয়ে গেল গতকাল। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি এই নিলাম থেকে ৭৭ জন খেলোয়াড় কিনেছে। নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম উঠেছে অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের। আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি বিদেশি খেলোয়াড় হয়ে গেছেন গ্রিন। তাঁকে ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কলকাতা ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকেও কিনে চমক দেখিয়েছে।
গতকালের নিলামে বিক্রি হওয়া ৭৭ জন খেলোয়াড় কে কত টাকায় কোন দলে গেলেন, সেই তালিকা দেওয়া হলো নিচে। কে কত মূল্যে বিক্রি হয়েছেন, সেই হিসাবেই সাজানো হয়েছে ক্রম।