তাসকিনকে পেছনে ফেলে উইকেটের রেকর্ডে এক নম্বর শরীফুল
তাসকিন আহমেদের রেকর্ডটা ছুঁয়ে ফেলতে মাত্র ১টা উইকেটই দরকার ছিল শরীফুল ইসলামের। আর পেছনে ফেলে রেকর্ডটা শুধুই নিজের করে নিতে লাগত ২ উইকেট।
বিপিএলের ফাইনালে আজ ঠিক ২ উইকেটই নিয়েছেন শরীফুল। তাতেই তাসকিন পড়ে গেলেন পেছনে। বিপিএলের এক আসরে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডে এক নম্বর নামটা এখন শরীফুলের। তাসকিনের উইকেট ছিল ২৫টি, শরীফুলের ২৬।
৪ ওভারে ৩৩ রান দেওয়া শরীফুল প্রথম উইকেট নেন রাজশাহী ইনিংসের ১৬তম ওভারে, কেইন উইলিয়ামসনকে নাঈমের ক্যাচে ফিরে। এরপর নিজের শেষ ওভারের শেষ বলে (ইনিংসের ২০তম) নাজমুল হোসেনকে কট অ্যান্ড বোল্ড করে হয়ে যান বিপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক।
সব মিলিয়ে এবারের বিপিএলে শরীফুল ২৬ উইকেট নিয়েছেন ১২ ম্যাচে ৪৪.৫ ওভার বল করে, গড় ১০.০৭, ইকোনমি ৫.৮৪। গত মৌসুমেই দুর্বার রাজশাহীর হয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন জাতীয় দলের আরেক পেসার তাসকিন। ১২ ম্যাচে ২৫ উইকেট নিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন ২০১৮-১৯ মৌসুমে সাকিব আল হাসানের নেওয়া ২৩ উইকেটের রেকর্ড। এক বছর যেতে না যেতেই তাসকিনের সেই রেকর্ড হাতছাড়া হয়ে গেল।
এবার ১২ ম্যাচের মাত্র একটিতেই উইকেট পাননি শরীফুল। সিলেটে রংপুরের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ২ ওভারে ১৬ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন তিনি। এরপর টানা ১০ ম্যাচে উইকেট নেওয়ার পথে মিরপুরে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৩.৫ ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ১৫৫ ম্যাচের স্বীকৃত টি-টুয়েন্টি ক্যারিয়ারে শরীফুলের যেটি সেরা বোলিং।