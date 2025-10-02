আইএলটি২০–তে সাকিব–তাসকিনের সতীর্থ কারা
ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টির (আইএলটি২০) নিলামে গতকাল দল পেয়েছেন সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ। শুরুতে অবিক্রীত থাকলেও শেষ মুহূর্তে দল পেয়েছেন দুজন।
সাকিবকে কিনেছে মুকেশ আম্বানির দল এমআই এমিরেটস। তাঁকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলারে (প্রায় ৪৮ লাখ টাকা) দলে ভিড়িয়েছে দলটি। তাসকিনকে নিয়েছে শারজা ওয়ারিয়র্স। তাঁর দাম উঠেছে সাকিবের দ্বিগুণ—৮০ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ৯৬ লাখ টাকা)।
আইএলটি২০–তে এবারই প্রথমবারের মতো দল পেয়েছেন সাকিব ও তাসকিন। সাকিব বিশ্বজুড়ে প্রায় সব টি-টোয়েন্টি লিগে খেললেও আইএলটি২০-তে খেলা হয়নি। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই লিগে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে গত জুলাইয়ে গ্লোবাল সুপার লিগে (জিএসএল) খেলেছেন।
অন্যদিকে তাসকিন গত বছর লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে খেলেন। বিসিবি অনাপত্তিপত্র দিলে দেশের বাইরে দ্বিতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হবে তাঁর।
এমিরেটস স্কোয়াডে সাকিবের সঙ্গে আছেন জনি বেয়ারস্টো, ক্রিস ওকস, ফজলহক ফারুকি, কামিন্দু মেন্ডিস, উসমান খান, আল্লাহ গজনফর, রোমারিও শেফার্ড, মোহাম্মদ ওয়াসিম, আন্দ্রে ফ্লেচার।
এই টুর্নামেন্টে সাধারণত অন্য লিগে সুযোগ না পাওয়া ক্রিকেটার ও ক্যারিয়ারের সেরা সময় পেছনে ফেলে আসা ক্রিকেটাররাই খেলেন। সে বিবেচনায় সাকিবের দলকে বেশ শক্তিশালী বলতে হবে। ক্যারিয়ারের সেরা সময় কাটিয়ে আসা বেয়ারস্টো, ওকস, সাকিবরা যেমন আছেন, তেমনি গজনফর, শেফার্ড, মেন্ডিসরাও আছেন।
তাসকিনের দল শারজার স্কোয়াডে আছেন সিকান্দার রাজা, টিম ডেভিড, আদিল রশিদ, টিম সাউদি, দিনেশ কার্তিক, জনসন চার্লস, সৌরভ নেত্রভালকার, জেইডেন সিলস, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, রিচার্ড এনাগারাভা। তাসকিনের একাদশে জায়গা পেতে বেশ লড়াই করতে হবে। সাউদি, সিলসদের নিয়ে যে শক্তিশালী পেস বোলিং আক্রমণ গড়েছে দলটি!
শারজা ওয়ারিয়র্স
জুনায়েদ সিদ্দিক, জেমস রিউ, নাথান সাউটার, ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, জেইডেন সিলস, হরমিত সিং, ওয়াসিম আকরাম, মোহাম্মদ আসলাম, রইস আহমদ, রিচার্ড এনগারাভা, ইথান ডিসুজা, তাসকিন আহমেদ, শুভম রঞ্জন, আবদুল সালাম খান, টিম সাউদি, দিনেশ কার্তিক, জনসন চার্লস, টম কোলার-ক্যাডমোর, সৌরভ নেত্রাভালকার, সিকান্দার রাজা, টিম ডেভিড, টম অ্যাবেল ও আদিল রশিদ।
এমআই এমিরেটস
মোহাম্মদ রোহিদ, জর্ডান থম্পসন, নাভিন-উল-হক, আন্দ্রে ফ্লেচার, নোস্থুশ কেনজিগে, মোহাম্মদ শফিক, জায়ন উল আবেদিন, উসমান খান, আকিম অগাস্ট, আরব গুল, তজিন্দর ঢিল্লন, জাহুর খান, সাকিব আল হাসান, আল্লাহ গজনফর, ফজলহক ফারুকি, কামিন্দু মেন্ডিস, রোমারিও শেফার্ড, টম ব্যান্টন, মোহাম্মদ ওয়াসিম, ক্রিস ওকস ও জনি বেয়ারস্টো।