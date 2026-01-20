স্বর্ণার রেকর্ড ছক্কা, বাংলাদেশের দুইয়ে দুই

স্বর্ণার রেকর্ড ছক্কা, বাংলাদেশের দুইয়ে দুই
নেপালের কীর্তিপুরে আজ মেয়েদের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাপুয়া নিউগিনিকে ৩০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ উইকেটে ১৬৮ রান তোলে নিগার সুলতানার দল। আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে এটি বাংলাদেশের মেয়েদের তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। তাড়া করতে নেমে পুরো ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে ১৩৮ রানে থেমেছে পাপুয়া নিউগিনি।
বাংলাদেশের হয়ে ১৪ বলে ৩৭ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন ছয়ে নামা স্বর্ণা আক্তার। চারটি ছক্কা ও একটি চার মারেন এই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো ব্যাটার এক ইনিংসে চার ছক্কা মারলেন। ওয়ানডেতে এর আগে এক ইনিংসে তিন ছক্কা ছিল স্বর্ণার। টি–টুয়েন্টিতে এর আগে এক ইনিংসে তিনটি ছক্কা মেরেছেন আয়েশা রহমান, সানজিদা ইসলাম ও নিগার সুলতানা।
ওপেনার দিলারা আক্তারের ব্যাট থেকে এসেছে ২৯ বলে ৩৫ এবং ৩৪ বলে ২৮ রান করেন শারমিন আক্তার। শেষ ৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৭০ রান তোলে বাংলাদেশ। এর মধ্যে স্বর্ণার একার অবদানই ৩৭। স্বর্ণা ও সোবহানা মোস্তারি ২৬ বলে ৬২ রানের জুটি গড়েন। ওপেনিং জুটিতেও ভালো শুরু পায় বাংলাদেশ। জুয়াইরিয়া ফেরদৌস ১৭ রানে আউট হওয়ার আগে ওপেনিং জুটিতে দিলারার সঙ্গে ৪৯ রান তোলেন ৫ ওভারে।
রান তাড়ায় শুরুটা দারুণ করেছিল পাপুয়া নিউগিনি। প্রথম তিন ওভারে বিনা উইকেটে ৩২ রান তুলে ফেলে তারা। আর বাংলাদেশের বোলিংয়েও ছিলেন না বিশেষজ্ঞ কোনো পেসার। অভিজ্ঞ স্পিনার নাহিদা ইসলামও এ ম্যাচে খেলেননি।
কিন্তু বাকি বোলারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। পাপুয়া নিউগিনির হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন ওপেনার ব্রেন্ডা টাউ। বাংলাদেশ দলের ছয়জন বোলার ১টি করে উইকেট নেন।
মেয়েদের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘এ’ গ্রুপে ২ ম্যাচই জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে বাংলাদেশ। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে হারায় বাংলাদেশ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
বাংলাদেশ: ২০ ওভারে ১৬৮/৫ (স্বর্ণা ৩৭, দিলারা ৩৫, সোবহানা ৩৪*, শারমিন ২৮, ফেরদৌস ১৭; দিকা ১/২৫, হেনাও ১/৪৪, মাইরি ১/৪৪)
পাপুয়া নিউগিনি: ২০ ওভারে ১৩৮/৯ (তাউ ৩৫, সিবোনা ২৮, হোলান ২১, নাওয়ানি ১৫; স্বর্ণা ১/৬, সোবহানা ১/১২, ফাহিমা ১/১৩, রিতু ১/২৬)
ফল: বাংলাদেশ ৩০ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: স্বর্ণা আক্তার (বাংলাদেশ)