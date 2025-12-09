সারা দিন অপেক্ষার পর চ্যাম্পিয়ন রংপুর

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সারা দিন অপেক্ষার পর চ্যাম্পিয়ন রংপুর
উদ্যাপনটা গতকালই সেরে রেখেছিলেন রংপুর বিভাগের ক্রিকেটাররা। জাতীয় ক্রিকেট লিগে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উদ্যাপন। বগুড়ায় কাল তিন দিনের মধ্যেই খুলনা বিভাগকে হারিয়ে শিরোপা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলে রংপুর। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা শেষ রাউন্ডে বাজে খেলাতে আগাম উদ্যাপনও করেছিল রংপুর। তবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে শেষ রাউন্ড শুরু করা সিলেট বিভাগের ম্যাচটি শেষ না হওয়াতেই আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুরকে চ্যাম্পিয়ন বলা যায়নি গতকাল।
সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো আজ বিকেলে ৪টা ২৬ মিনিটে। রাজশাহীতে সিলেট ও বরিশাল, দুই দলই ড্র মেনে নেয় ওই সময়। আর তাতেই নিশ্চিত হয়ে যায় রংপুরই তিন মৌসুম পর আবার জাতীয় ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন রংপুর। এবারের আগে ২০১৪-১৫ ও ২০২২-২৩ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রংপুর। এবারে জাতীয় লিগ টি–টোয়েন্টিতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রংপুর।
পয়েন্ট তালিকা
রংপুরকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হতে সিলেটের দরকার ছিল জয়, তবে তৃতীয় দিন শেষেই প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় বরিশালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হতে অলৌকিক কিছুই করতে হবে দলটিকে। আজ সকালে বরিশাল একটু সুযোগ দিয়েছিল সিলেটকে। ৪ উইকেটে ২১২ রান নিয়ে দিন শুরু করা বরিশাল ৮ উইকেটে ২৯৪ রান ইনিংস ঘোষণা করে। তাতে ৭৪ ওভারে ৩২০ রানের লক্ষ্য পায় সিলেট। ৬৯ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলা সিলেট আর জেতার চেষ্টা করেনি। ৫৯ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৭ রান তোলার পর ড্র মেনে নেয়।
৪ উইকেট পড়ার পর ৮৫ রানের জুটি গড়েন মুশফিকুর রহিম ও আসাদউল্লাহ আল গালিব। মুশফিক ১০৩ বলে ৫৩ রান করে আউট হয়ে গেলেও গালিব ৬১ রানে অপরাজিত ছিলেন। এর আগে বরিশালের ইনিংসে ১৯৭ বলে ১২৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন ওপেনার ইফতেখার হোসেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি।
আবু হায়দারের ঝোড়ো সেঞ্চুরি
সিলেটে আজ ময়মনসিংহের শেষ উইকেটটি তুলে নিতে ৯.২ ওভার খেলতে হয়ে রাজশাহী বিভাগকে। ৯৭ রানে দিন শুরু করা ময়মনসিংহের অলরাউন্ডার আবু হায়দার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি তুলে নিয়ে ১৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। ১২৭ বলের ইনিংসে ১৩টি ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি পেসার। ময়মনসিংহ ২৮১ রানে অলআউট হয়ে হেরেছে ১৪৬ রানে।
এই ম্যাচ জিতলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ময়মনসিংহেরও। বরিশালের শেষ ব্যাটসম্যান আসাদউল্লাহ হিল গালিবকে আউট করে ৫ উইকেট নিয়েছেন সানজামুল ইসলাম। রাজশাহীর বাঁহাতি স্পিনার প্রথম ইনিংসেও পেয়েছিলেন ৫ উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অষ্টমবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেলেন সানজামুল।