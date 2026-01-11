বিপিএল: আগ্রাসী মুডে হৃদয়, সঙ্গী লিটন

- লিটন নন, হৃদয়
০৭: ০৬
লিটন নন, হৃদয়
রংপুর: ২ ওভারে ২১/০
আজ রংপুরের হয়ে ওপেন করছেন তাওহিদ হৃদয়, সঙ্গী কাইল মায়ার্স। প্রথম ২ ওভারের সবগুলো বল খেলে ২১ রান করেছেন হৃদয়।
০৭: ০০
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে রংপুর
দ্বাদশ বিপিএলের ২১তম ম্যাচে মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়রস–রংপুর রাইডার্স। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে টসে জিতেছেন রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। তিনি আগে বোলিং বেছে নিয়েছেন।
এবারের আসরের রাজশাহী–রংপুরের এটি দ্বিতীয় লড়াই। গত ১ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচ টাই হয়েছিল। পরে সুপার ওভারে জেতে রাজশাহী।