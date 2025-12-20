ক্রিকেট

এবার জয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, টি–টোয়েন্টি সিরিজ হারতেই ভুলে যাচ্ছে ভারত

খেলা ডেস্ক
সিরিজ জয়ের পর ভারতএএফপি

আরও একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারত। কাল আহমেদাবাদে ৫ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভারত হারিয়েছে ৩০ রানে। তাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতল ভারত, যা এই সংস্করণে তাদের টানা অষ্টম সিরিজ জয়।

পাশাপাশি টি–টোয়েন্টিতে টানা ১৪টি সিরিজ ও টুর্নামেন্ট অপরাজিত রইল ভারত। ২০২৩ এশিয়ান গেমস, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৫ এশিয়া কাপসহ হিসাবটা করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের আগস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (৩–২) টি-টোয়েন্টি সিরিজ বা টুর্নামেন্টে হেরেছিল ভারত।

কাল ভারত আগে ব্যাটিং করে তুলেছে ৫ উইকেটে ২৩১ রান। তিলক বর্মা করেন ৪২ বলে ৭৩ রান। হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাট থেকে এসেছে ২৫ বলে ৬৩ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে করবিন বস নেন ২ উইকেট।

সিরিজসেরা বরুণ, সঙ্গে ওয়াশিংটন সুন্দর
এএফপি

তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেটে ২০১ রান তুলেছে। কুইন্টন ডি কক ৬৫ রান করেন। ভারতের হয়ে বরুণ চক্রবর্তী ৪ উইকেট নেন ৫৩ রানে। নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন যশপ্রীত বুমরা—৪ ওভারে ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

গতকাল রাতে ৪ উইকেট নেওয়া বরুণের এই সিরিজে উইকেটসংখ্যা ১০— সিরিজসেরাও তিনি। ম্যাচসেরা হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁর ৬৩ রানের ঝড়ই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়।

শুবমান গিল পায়ের চোটে না খেলায় ইনিংস শুরু করেন সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন দুজন। ৫.৩ ওভারে ৬৩ রান যোগ করেন। অভিষেক করেন ২১ বলে ৩৪ রান, স্যামসন ২২ বলে ৩৭।

স্পিনার জর্জ লিন্ডে স্যামসন ও সূর্যকুমার যাদবকে আউট করে ম্যাচে ফেরান দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এই অবস্থায় ঝড় তোলেন পান্ডিয়া ও তিলক। পান্ডিয়া প্রথম বলেই মারেন ছক্কা। প্রথম ৭ বলে ৩১ রান করেন। ফিফটি করেন ১৬ বলে, যা ভারতের হয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম টি-টোয়েন্টি ফিফটির রেকর্ড। তিলকের সঙ্গে ৭.২ ওভারে ১০৫ রানের জুটি গড়েন তিনি।

জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত। কুইন্টন ডি কক ও ডেভাল্ড ব্রেভিস ১০ ওভারে দলকে নিয়ে যান ১১৮ রানে। ডি কক নিজের শততম টি-টোয়েন্টিতে ছিলেন আক্রমণাত্মক। বরুণ চক্রবর্তীর এক ওভারে ২৩ রানও নেন ডি কক ও ব্রেভিস।

ফিফটি করে পান্ডিয়া
এএফপি

দলীয় ১২০ রানে ডি কককে ফিরিয়ে ম্যাচের চেহারা পাল্টে দেন বুমরা। একটু পরই হার্দিকের বলে আউট হন ব্রেভিস। তিনি করেন ১৭ বলে ৩১ রান। এরপর বরুণ টানা দুই বলে এইডেন মার্করাম ও ডনোভান ফেরেইরাকে ফিরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলেন। ১ উইকেটে ১২০ রান থেকে ১৩৫ রানে ৫ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর আর জয়ের পথে ফেরা হয়নি। ৪৩২ রানের এই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে ভারতই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত: ২৩১/৫ (তিলক ৭৩,পান্ডিয়া ৬৩; বস ২/৪৪, বার্টম্যান ১/৩৯)
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০১/৮(ডি কক ৬৫, ব্রেভিস ৩১; বরুণ চক্রবর্তী ৪/ ৫৩, বুমরা ২/১৭)
ফল: ভারত ৩০ রানে জয়ী
ম্যাচসেরা: হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত)
সিরিজসেরা: বরুণ চক্রবর্তী (ভারত)
সিরিজ: পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩–১ ব্যবধানে জিতল ভারত

