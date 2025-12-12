ডাফির ৫ উইকেটে তিন দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন টেস্ট
ডাফির ৫ উইকেটে তিন দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল নিউজিল্যান্ড
জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে তৃতীয় দিনেই ওয়েলিংটন টেস্ট ৯ উইকেটে জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংসে কিউই এই পেসারের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচেই দ্বিতীয়বারের মতো ৫ উইকেট তুলে নেন ডাফি। ডাফিকে দারুণ সঙ্গ দেওয়া অভিষিক্ত পেসার মিচেল রায়ে নেন ৩ উইকেট।
নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৩২ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ ৩৬.২ ওভারে ৯৬ রান তুলতে বাকি ৮ উইকেট হারায় সফরকারীরা।
সব মিলিয়ে ৪৬.২ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২৮ রানে অলআউট হওয়ায় জয়ের জন্য মাত্র ৫৬ রানের লক্ষ্য পায় নিউজিল্যান্ড। শুধু অধিনায়ক টম ল্যাথামের (৯) উইকেটটি হারিয়ে জয় তুলে নেয় স্বাগতিকেরা। তিন ম্যাচের এই সিরিজে ১–০–তে এগিয়ে গেল ল্যাথামের দল। ক্রাইস্টচার্চে প্রথম টেস্ট ড্র হয়। আগামী ১৮ ডিসেম্বর মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে শুরু হবে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট।
গতকাল শুধু ‘নাইটওয়াচম্যান’ অ্যান্ডারসন ফিলিপের উইকেট নিয়েছিলেন ডাফি। আজ নেন আরও ৪ উইকেট। তাঁর বোলিংয়ে সকালের সেশনেই ৯৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কাভেম হজ সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন। জাস্টিন গ্রিভসের ব্যাট থেকে আসে ২৫ রান। সপ্তম উইকেটে গ্রিভস ও ইমলাচের ২৫ রানই ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের জুটি।
অল্প রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ম ওভারে ফিলিপের বলে ল্যাথামকে হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ডেভন কনওয়ে ২৮ ও কেইন উইলিয়ামসন ১৬ রানে অপরাজিত থেকে জয় তুলে নেন।
জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম ল্যাথাম বলেন, ‘আমরা ধীরে ধীরে আরও ভালো খেলতে পেরেছি। প্রথম দিনের সকালে তাল খুঁজে পেতে একটু সময় লেগেছিল। প্রথম টেস্টের ক্লান্তিও তখন শরীরে ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারফরম্যান্স ভালো হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা দুর্দান্ত বোলিং করেছি এবং নিজেদের পরিকল্পনায় কিছু ছোটখাটো পরিবর্তনও এনেছি। আজ ছেলেরা দারুণ কাজ করেছে এবং তার যথাযথ পুরস্কারও পেয়েছে। ডাফিও সেই প্রচেষ্টার ফল পেয়েছে।’
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০৫ ও ১২৮ (হজ ৩৫, চেজ ২৫, কিং ২২; ডাফি ৫/৩৮, রায়ে ৩/৪৫)
নিউজিল্যান্ড: ২৭৮/৯ ডিক্লেয়ার ও ৫৭/১ (কনওয়ে ২৮*, উইলিয়ামসন ১৬*, ল্যাথাম ৯; ফিলিপ ১/১৭)
ফল: নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা : জ্যাকব ডাফি (নিউজিল্যান্ড)
সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ড ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে।