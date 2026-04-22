মাদক পরীক্ষায় পজিটিভ পাকিস্তানি স্পিনার, ইংল্যান্ডে খেলার চুক্তি বাতিল

খেলা ডেস্ক
পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ নেওয়াজ

পাকিস্তান ক্রিকেটে এবার বড় ধাক্কা হয়ে এল অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নেওয়াজের মাদক পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার খবর। রিক্রিয়েশনাল বা নেশা করার জন্য মাদক গ্রহণের অভিযোগে বর্তমানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) তদন্তের মুখে রয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার।

এ ঘটনার জেরে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট ‘ভাইটালিটি ব্লাস্টে’ সারের হয়ে খেলার চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে।

ক্রিকেট–বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কায় টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় নেওয়াজের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বিষয়টি পিসিবিকে অবহিত করে। পিসিবির এক মুখপাত্র ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জানিয়েছেন, ‘আইসিসি আমাদের বিষয়টি জানিয়েছে এবং আমরা এরই মধ্যে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এ প্রক্রিয়ার ফলাফল আজই আইসিসিকে জানানো হবে।’

এবারের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হয়ে সাতটি ম্যাচই খেলেছিলেন ৩২ বছর বয়সী নেওয়াজ। সুপার এইট থেকে বিদায় নেওয়া পাকিস্তানের হয়ে বল হাতে ৭ উইকেট নেন তিনি।

২০২৬ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সব ম্যাচেই খেলেছেন নেওয়াজ (বাঁয়ে)
রয়টার্স

বিশ্বকাপের পরই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাব সারের সঙ্গে পুরো মৌসুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন নেওয়াজ। পিসিবি তাঁকে অনাপত্তিপত্রও (এনওসি) দিয়েছিল। চলতি সপ্তাহে সারের পক্ষ থেকে তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার কথা থাকলেও মাদক-কাণ্ডের খবর আসার পর চুক্তিটি বাতিল করা হয়। তবে এ বিষয়ে ক্লাবটি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

বর্তমানে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) মুলতান সুলতানসের হয়ে খেলছেন নেওয়াজ। মঙ্গলবার রাতেও করাচিতে রাওয়ালপিন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নেমেছেন তিনি, ৩ ওভার বল করে উইকেটশূন্য ছিলেন।

পাকিস্তানের হয়ে ৯৮টি টি-টুয়েন্টি খেলা এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের ক্যারিয়ার এখন বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিতে। আইসিসি অবশ্য তদন্তাধীন এ বিষয় নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি।

