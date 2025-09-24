ছক্কা মারার নতুন রেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী

ছক্কা মারার নতুন রেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী
নতুন রেকর্ড গড়লেন ভারতের তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। আজ ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া যুব দলের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ৬৮ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেন সূর্যবংশী। এই ইনিংস খেলার পথে ছক্কা মারেন ৬টি। তাতে যুব ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন ১৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।
যুব ওয়ানডেতে সূর্যবংশীর ছক্কা এখন ৪১টি। এর আগে সর্বোচ্চ ছক্কা ছিল ভারতের সাবেক ক্রিকেটার উন্মুক্ত চাঁদের। তাঁর ছক্কা ৩৮টি। চাঁদ ২১ ম্যাচ খেলে মেরেছিলেন ৩৮ ছক্কা। সূর্যবংশী সেই রেকর্ড ভাঙলেন মাত্র ১০ ইনিংসে।
এখন পর্যন্ত যুব ওয়ানডেতে সূর্যবংশীর সংগ্রহ ৫৪০ রান। এর মধ্যে ৮২ শতাংশ রান এসেছে চার–ছক্কা থেকে। ৪১টি ছক্কা মারা সূর্যবংশী চার মেরেছেন ৫০টি। যুব ওয়ানডেতে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৫৬.০৬, যা সর্বোচ্চ।
ছক্কার তালিকায় সূর্যবংশী ও চাঁদের পরেই আছেন যশস্বী জয়সওয়াল। ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ২৭ ম্যাচ খেলে জয়সওয়াল মেরেছিলেন ৩০ ছক্কা। এখন তিনি ভারত জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ। সব মিলিয়ে যুব ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রান বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের। ১৮২০ রান রান নাজমুল ছক্কা মেরেছেন ১২টি।
অনেক দিন ধরেই আলোচনায় আছেন সূর্যবংশী। সর্বশেষ আইপিএলে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেন, যা ভারতীয়দের মধ্যে আইপিএলে দ্রুততম। সব মিলিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বকনিষ্ঠ। এই কীর্তি গড়ার পর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।
গত জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে ব্রিটিশদেরও মন জিতে নিয়েছেন। ওই সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ওয়ানডে সিরিজে পাঁচ ইনিংসে ৭১ গড়ে করেন ৩৫৫ রান, স্ট্রাইক রেট ১৭৪.০১, ছক্কা ২৯টি! সিরিজে রান, স্ট্রাইক রেট ও ছক্কা মারায় সূর্যবংশীর ধারেকাছে কেউ ছিলেন না। তাঁর ২৯ ছক্কা যুবাদের ওয়ানডে ইতিহাসে এক সিরিজে সর্বোচ্চ।
অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম ম্যাচে ৩৮ রান করেছিলেন সূর্যবংশী।