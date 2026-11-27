দুই ওভারে ১২টি ইয়র্কার, যেভাবে বুমরাকে খুঁজে পেয়েছিলেন মুম্বাইয়ের সাবেক কোচ
একজন তরুণ ফাস্ট বোলার। ম্যাচের শেষ দিকে বল করতে এসে একের পর এক ইয়র্কার ছুড়ছেন। ব্যাটসম্যানদের জন্য বল খেলা কঠিন করে তুলেছেন। গ্যালারিতে বসে সেই দৃশ্য দেখছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের তৎকালীন কোচ জন রাইট। আসলে সেদিন অন্য একজন ক্রিকেটারকে দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখ আটকে গেল এই তরুণ পেসারের ওপর। নাম যশপ্রীত বুমরা।
২০১৩ সালের ঘটনা। আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামে ঘরোয়া টি-টুয়েন্টি ম্যাচে মুখোমুখি গুজরাট ও মুম্বাই। বুমরার করা দুই ওভারেই ১২টি ইয়র্কার দেখেছিলেন রাইট। তাঁর চোখে ধরা পড়ে বুমরার গতি। সেদিনের সেই ছোট্ট দৃশ্যই বদলে দিয়েছিল বুমরার ক্যারিয়ার।
ভারতের সাবেক কোচ ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সাবেক প্রধান কোচ জন রাইট সম্প্রতি সনি স্পোর্টসে এক অনুষ্ঠানে বর্ণনা করেছেন বুমরাকে প্রথম দেখার গল্প। কীভাবে তাঁকে চিনেছিলেন, কীভাবে মুম্বাইয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই গল্পে আছে পার্থিব প্যাটেলের অবদানও। আছে শচীন টেন্ডুলকারের একটি মূল্যায়ন।
রাইটের ভাষায়, ‘আমি এই ছেলেটিকে ১২টি ইয়র্কার করতে দেখেছিলাম। আগে কখনো এমন দেখিনি। মুম্বাই ম্যাচটাতে গুজরাটকে সহজেই হারাতে যাচ্ছিল। কিন্তু এই ছেলেটি এসে ওই দুই ওভার বল করল। ম্যাচের পরিস্থিতি পাল্টে গেল।’
বুমরা সম্পর্কে আরও জানতে সেদিন গুজরাটের অধিনায়ক পার্থিব প্যাটেলের কাছে যান রাইট। তাঁর কাছে জানতে চান, বুমরা কেমন বোলার?
এই গল্পে পার্থিবকে ‘আনসাং হিরো’ মনে করেন রাইট। কারণ, সেদিন পার্থিবের কাছ থেকে ইতিবাচক উত্তর না পেলে হয়তো মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে বুমরার যোগাযোগই হতো না। রাইট বলেছেন, ‘পার্থিব এই গল্পের নেপথ্য নায়ক। কারণ, সেদিন সে ছিল অধিনায়ক। সে যদি বলত, না, ছেলেটি ভালো নয়, তাহলে হয়তো আমি মুম্বাইয়ে ফোনই করতাম না। আমি পার্থিবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কি ভালো? পার্থিব বলেছিল, ভালো, জন। ওর গতি আছে।’
পার্থিবের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়েই পরদিন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ক্রিকেট পরিচালক রাহুল সাংভিকে ফোন করেন রাইট। তখন আইপিএলে খেলোয়াড় কেনার জন্য নিলামের ব্যবস্থা ছিল না। সরাসরি খেলোয়াড় নেওয়া হতো। তাই বুমরাকে মুম্বাই দলে পেয়ে কিছুটা অবাকই হয়েছিলেন রাইট।
এরপর বেঙ্গালুরুতে দলের প্রাক্-মৌসুম অনুশীলন। সেখানে বুমরাকে প্রথমে বল করতে পাঠানো হয় শচীন টেন্ডুলকারের বিপক্ষে। অনুশীলন শেষে শচীন এসে রাইটকে একটি কথা বলেন। সেই কথাও আজ পর্যন্ত মনে রেখেছেন মুম্বাইয়ের সাবেক কোচ। রাইটের ভাষায়, ‘আমরা সবাই একসঙ্গে বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন করতে গিয়েছিলাম। আমি প্রথমেই তাকে শচীনের বিপক্ষে বল করতে পাঠাই। অনুশীলন শেষে শচীন আমার কাছে এসে বলল, জন, ওই ছেলেটি কে? আমি বললাম, ও বুমরা। শচীন বলল, ওকে বোঝা খুব কঠিন।’
বুমরাকে নিয়ে শচীনের সেই পর্যবেক্ষণ ছিল রাইটের কাছে দারুণ এক স্বীকৃতি।
ভারতের হয়ে ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন রাইট। তাঁর সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটে এসেছিল বড় পরিবর্তন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারত ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে। ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল ভারত। ২০০৫ সালের মে মাসে রাইটের জায়গায় দায়িত্ব নেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল।
২০১৩ সালের জানুয়ারিতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের প্রধান কোচ হন রাইট। সে বছরই তাঁর অধীনে প্রথমবার আইপিএল জেতে মুম্বাই। টানা সাত বছর দলটির সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। সেই সাত বছরের স্মৃতিতে বুমরাকে আবিষ্কারের গল্পটি আলাদা জায়গা নিয়েই আছে। ২০১৩ সালে মোতেরা স্টেডিয়ামে দেখা সেই তরুণ পেসার পরে হয়ে উঠেছেন ভারতের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। ক্রিকেটের বড় মঞ্চে নিজের নাম লিখেছেন আলাদা করে।
অথচ শুরুটা হয়েছিল মাত্র দুই ওভারে। ১২টি ইয়র্কারে। আর একজন কোচের তীক্ষ্ণ চোখে।