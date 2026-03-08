ক্রিকেট

বিসিবির নির্বাচন নিয়ে তদন্তের দাবি তামিমদের

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
তামিম ইকবালপ্রথম আলো

গত বছর বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া ‘অস্বচ্ছ’ ছিল দাবি করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে (এনএসসি) চিঠি দিয়েছে ঢাকার ক্লাব সংগঠকদের একটি অংশ। আজ এনএসসিকে দেওয়া চিঠিতে নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বাধীন কমিটির মাধ্যমে তদন্তের আবেদন জানিয়েছে তারা।

ঢাকার ৭৬টি ক্লাবের মধ্যে ৫০টি ক্লাবই তাদের দাবির সঙ্গে একমত বলে জানিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। সর্বশেষ বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে ওল্ড ডিওএইচএসের কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়নপত্র তুললেও নির্বাচনে অস্বচ্ছতার অভিযোগ জানিয়ে পরে তিনি সরে দাঁড়ান। জেলা ও বিভাগের কাউন্সিলর মনোনয়নে অস্বচ্ছতার অভিযোগে ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে মনোনয়ন তোলা আরও ৯ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন।

গণতন্ত্র ফিরে এসেছে ১৭ থেকে ১৮ বছর পর। এখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার, আমরা মনে করি কথা বলার সঠিক সময় এটা। এই কারণেই আমরা এই আবেদনটা করেছি।
মোহামেডানের পরিচালক মাসুদুজ্জামান

এর মধ্যেই আজ ক্লাবগুলোর সংগঠকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে এনএসসির প্রতি নির্বাচন প্রক্রিয়া তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। বিসিবির পুরো পরিচালনা পর্ষদই ভেঙে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে তামিম বলেন, ‘এটা সময় বলবে ভাই। ঠিক প্রক্রিয়ায় আবেদন করার দরকার, আমরা সেটাকে বেছে নিয়ে আবেদন করেছি।’ আবেদন সম্পর্কে বিসিবির সাবেক পরিচালক ফাহিম সিনহা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা আবেদন করেছি স্বাধীন তদন্ত কমিটির জন্য, যেখানে এনএসসির একজন প্রতিনিধি থাকতে পারবেন।’

এখন কেন হঠাৎ তদন্তের আবেদন, তা জানতে চাইলে মোহামেডানের পরিচালক মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘গণতন্ত্র ফিরে এসেছে ১৭ থেকে ১৮ বছর পর। এখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার, আমরা মনে করি কথা বলার সঠিক সময় এটা। এই কারণেই আমরা এই আবেদনটা করেছি।’

ঢাকার বেশির ভাগ দাবির সঙ্গে একমত বলে জানিয়েছেন তামিম
প্রথম আলো

বিসিবির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদকে ‘অবৈধ’ দাবি করে ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটেও বয়কট করছে বিদ্রোহী ক্লাবগুলো। প্রথম বিভাগে ২০টির মধ্যে মাত্র ১২টি এবং দ্বিতীয় বিভাগে ২৪টির মধ্যে ১২টি ক্লাব নিয়ে লিগ হয়েছে। অনিশ্চিত ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ আর মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগও।

