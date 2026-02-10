ক্রিকেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২ কোটি টাকা দিল বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খানের হাতে চেক হস্তান্তর করেন নাজমূল আবেদীনবিসিবি

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র মাঠের উন্নয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই কোটি টাকা দিচ্ছে বিসিবি। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খানের হাতে চেক হস্তান্তর করেন বিসিবি ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও উপস্থিত ছিলেন।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি এ খবর জানিয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কনফারেন্স রুমে এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ক্রীড়া পরিষদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি সাদিক কাইয়ুম ও অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাকসু ও বিসিবির মধ্যে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ক্রিকেট মৌসুমে অন্তত ১০০ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাঠ ব্যবহার করবে বিসিবি। বয়সভিত্তিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন স্তরের ম্যাচ সেখানে অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন

অদম্য বাংলাদেশ টি–টুয়েন্টির পর এখন লিটনদের সামনে কী

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন