নামের শেষে ‘খান’ বলেই ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি সরফরাজের, দাবি কংগ্রেস নেত্রীর

নামের শেষে ‘খান’ বলেই ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি সরফরাজের, দাবি কংগ্রেস নেত্রীর
সরফরাজ খান গত কয়েক মাস ডায়েট আর জিম করে ১৭ কেজি ওজন কমিয়েছেন। ব্যাট হাতে খুব যে খারাপ ছন্দে ছিলেন, তা–ও নয়। তবু ভারতীয় দলে তিনি উপেক্ষিত।
সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড সফর মিলিয়ে ১০টি টেস্ট খেলেছে ভারত। সরফরাজ খান দুই সফরেরই স্কোয়াডে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে খেলানো হয়নি।
সরফরাজকে না খেলানোর পেছনে তাঁর ফিটনেসের কথা শোনা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ তাঁর ওজন নিয়ে হাসি–ঠাট্টা করেছেন। তবে সরফরাজ গত কয়েক মাস ডায়েট আর জিম করে ১৭ কেজি ওজন কমিয়ে নিজেকে যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ফিট ঘোষণা করেছিলেন। ব্যাট হাতে খুব যে খারাপ ছন্দে ছিলেন, তা–ও নয়।
তবু এ মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি সরফরাজের। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজেও ভারত ‘এ’ দলে ঠাঁই হয়নি তাঁর।
ভারতের সব দলেই সরফরাজ হঠাৎ এভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়ায় দেশটির ক্রিকেট মহলে নানা রকম আলোচনা–সমালোচনা শুরু হয়েছে, যেটির অংশ হয়েছেন রাজনীতিবিদেরাও।
কংগ্রেস নেত্রী শামা মোহাম্মদ যেমন সরফরাজের বাদ পড়ার পেছনে ‘ধর্মীয় কারণ’ খুঁজে পাচ্ছেন। তিনি সরাসরি তোপ দেগেছেন দলের বর্তমান প্রধান কোচ ও বিজেপির সাবেক সংসদ সদস্য গৌতম গম্ভীরের দিকে।
আজ দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শামা মোহাম্মদ লিখেছেন, ‘সরফরাজ খানকে কি ওর নামের পদবির (খান) কারণে দলে নেওয়া হলো না? কৌতূহলবশত জানতে চাইলাম আরকি! আমরা এ ব্যাপারে গৌতম গম্ভীরের অবস্থান জানি।’
তবে শামার এমন পোস্ট নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতপাত টেনে আনাকে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি মনে করছেন।
শামাকে জবাব দিতে খুব বেশি সময় নেননি বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা। আজ দুপুরেই শামার পোস্ট এক্সে শেয়ার দিয়ে বিজেপির এই মুখপাত্র লিখেছেন, ‘এই নারী ও তাঁর দল (কংগ্রেস) অসুস্থ। এর আগে রোহিত শর্মাকে তিনি মোটা বলেছিলেন। এখন তিনি ও তাঁর দল কি আমাদের ক্রিকেট দলকেও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভাগ করতে চান? দেশটাকে ভাগ করেও কি মন ভরছে না? এই দলের হয়েই তো মোহাম্মদ শামি ও খলিল আহমেদ খেলবে! সম্প্রদায় ও জাতের ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করা বন্ধ করুন।’
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ভারত ‘এ’ দল দুটি বেসরকারি টেস্ট ও তিনটি বেসরকারি ওয়ানডে খেলবে। ৩০ অক্টোবর শুরু টেস্ট সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন চোট কাটিয়ে ফেরা ঋষভ পন্ত।