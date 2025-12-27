তাসকিনের অ্যাকশন শুধরেছেন, প্রয়াত কোচ মাহবুব ছিলেন যুব বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গেও

তাসকিনের অ্যাকশন শুধরেছেন, প্রয়াত কোচ মাহবুব ছিলেন যুব বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গেও
পেসার শরীফুল ইসলামের কণ্ঠ ভার। তিনি জানাতে পারলেন এটুকুই—হাসপাতালের পথে ছুটছেন আরও কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে। তাসকিন আহমেদকে ফোনে পাওয়াই গেল না কয়েকবার চেষ্টা করেও। তখন ম্যাচ খেলতে মাঠে থাকা তানজিম হাসান হয়তো জানেনই না, তাঁদের প্রিয় স্যার মাহবুব আলী জাকি আর পৃথিবীতে নেই।
বিষাদময় এ ঘটনা একমুহূর্তেই শোক নামিয়ে এনেছে বিপিএলে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ ঢাকা ক্যাপিটালস–রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ শুরু হতে তখন আরও মিনিট বিশেক বাকি। টস হয়েছে। ক্রিকেটাররা শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে ব্যস্ত।
এর মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকি। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে সিপিআর দিয়ে নেওয়া হয় হাসপাতালে। সিলেটে আল হারমাইন হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান ৫৯ বছর বয়সী এই কোচ।
দেশের ক্রিকেটে মাহবুবের পথচলা লম্বা সময় ধরে। ২০২০ সালে শরীফুল–তানজিমদের জেতা অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক দলটির পেস বোলিং কোচ। দেশের বহু পেসারের খুঁটিনাটি সমস্যায়ও মাহবুব ছিলেন সমাধানের জায়গা।
২০১৬ সালে তাসকিন আহমেদের অ্যাকশন যখন নিষিদ্ধ হয়, তাঁকে শোধরাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মাহবুব। এবার বিপিএলেও তাঁর দল ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে খেলবেন তাসকিন। আইএলটি–টোয়েন্টি শেষ করে দেশে ফিরলেও তাসকিন এখনো ঢাকায়, রাজশাহীর বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটা খেলছেন না এই পেসার।
খেলোয়াড়ি জীবনে মাহবুব আলী কুমিল্লা বিভাগের হয়ে জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন। পরে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশনে আবাহনী ও ধানমন্ডি ক্লাবের মতো দলগুলোর হয়েও খেলেছেন।
ক্রিকেটার হিসেবে অবসর নেওয়ার পর কোচিংকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন মাহবুব। ২০০৮ সালে হাই পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে যোগ দেন বিসিবিতে। এরপর আমৃত্যু দেশের পেসারদের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মাহবুব।
বিসিবির বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের সঙ্গে জাতীয় ক্রিকেট লিগ, ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশনের দলগুলোতেও কাজ করেছেন। সর্বশেষ জাতীয় ক্রিকেট লিগেও চট্টগ্রাম বিভাগীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন মাহবুব আলী।
মাহবুব আলীর মৃত্যুতে পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বিসিবি। আজকের ম্যাচে ঢাকার প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সও শোক জানিয়েছে।
মাহবুব আলীর মৃত্যুর পর জাতীয় দলের পেসার শরীফুলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে করা পোস্টে লেখা হয়, ‘খবরটা শুনে এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না—আপনি আর আমাদের মাঝে নেই মাহবুব আলী জ্যাকি স্যার। অনূর্ধ্ব-১৯ সময় থেকে আপনার হাত ধরেই আমাদের শেখা শুরু, এরপর বিশ্বকাপ জয়—প্রতিটি মুহূর্তে আপনি পাশে ছিলেন অভিভাবকের মতো। গত পরশু দিনও প্র্যাকটিসে আমরা কত হাসি-আড্ডা করেছি, ভাবতেই বুকটা ভার হয়ে আসে।’