অবসর ভেঙে ওয়ানডেতে ফিরলেন ডি কক, তিন সংস্করণে তিন অধিনায়ক দক্ষিণ আফ্রিকার

অবসর ভেঙে ওয়ানডেতে ফিরলেন ডি কক, তিন সংস্করণে তিন অধিনায়ক দক্ষিণ আফ্রিকার
অবসর ভেঙে ওয়ানডেতে ফিরেছেন কুইন্টন ডি কক। পাকিস্তান সফরে অক্টোবর-নভেম্বরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পাশাপাশি তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ডি কককে এই সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১৫৫ ওয়ানডে খেলা ডি কক ২০২৩ বিশ্বকাপেই সর্বশেষ খেলেছেন এই সংস্করণে।
পাকিস্তান সফরের আগে আগামী ১১ অক্টোবর উইন্ডহকে নামিবিয়ার বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। এ ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলেও আছেন বাঁহাতি এই ওপেনার।
সাদা বলে প্রোটিয়াদের হয়ে ডি কক সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে ডি কক অফিশিয়ালি অবসরের ঘোষণা না দিলেও তাঁকে এরপর এই সংস্করণের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ সাবেক কোচ রব ওয়াল্টার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়ে তাঁর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সমন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। তবে এ সময়ে সিপিএলসহ বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন আগামী ডিসেম্বরে তেত্রিশে পা রাখতে যাওয়া ডি কক।
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান কোচ শুকরি কনরাড জানিয়েছেন, ডি ককের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং জাতীয় দলে খেলার বিষয়ে তিনি আবারও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। কনরাড বলেন, ‘কুইন্টনের সাদা বলে ফিরে আসা আমাদের শক্তি বাড়িয়েছে। গত মাসে আমরা যখন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছি, তখন এটা পরিষ্কার হয়েছে যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছা এখনো তার আছে। সবাই জানে সে থাকলে দলটা কেমন হয়, তাকে ফিরে পাওয়ায় দল শুধু শক্তিশালীই হবে।’
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে এই সংস্করণ ছাড়বেন, সেটা বিশ্বকাপ শুরুর আগেই জানিয়েছিলেন ডি কক। তবে বিশ্বকাপ শুরুর পর সিদ্ধান্ত বদলে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। ২০২৭ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত হবে—এ বিষয়টি মাথায় রেখে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ডি কক তখন বলেছিলেন, ‘এ মুহূর্তে সেই সম্ভাবনা দেখছি না। কিন্তু নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায়। জীবনে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সম্ভাবনা আছে, তবে মনে হয় না এমন কিছু হবে।’
ওয়ানডেতে ১৫৫ ইনিংসে ৪৫.৭৪ গড়ে ও ৯৬.৬৪ স্ট্রাইক রেটে ৬৭৭০ রান করেছেন ডি কক, পেয়েছেন ২১টি সেঞ্চুরি। ৯২ টি-টোয়েন্টিতে ১৩৮.৩২ স্ট্রাইক রেটে ২৫৮৪ রান করেছেন। ২০১৫, ২০১৯ ও ২০২৩ বিশ্বকাপে খেলেছেন ডি কক।
পাকিস্তান সফরে তিন সংস্করণের সিরিজে তিন অধিনায়ক খেলাবে দক্ষিণ আফ্রিকা টিম ম্যানেজমেন্ট। চোটের কারণে ছয় থেকে আট সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। তাঁর জায়গায় টেস্ট দলের নেতৃত্ব দেবেন এইডেন মার্করাম। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব করবেন ডেভিড মিলার এবং ওয়ানডে দলের নেতৃত্বে থাকবেন ম্যাথু ব্রিটজকে।
আজ তিন সংস্করণেই স্কোয়াডই ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা টিম ম্যানেজমেন্ট। লাহোরে ১২ অক্টোবর প্রথম টেস্টে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরের টেস্ট ২০ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে। ২৮ অক্টোবর থেকে লাহোরে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ফয়সালাবাদে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৪ নভেম্বর।