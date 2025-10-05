সরাসরি

৩য় টি–টোয়েন্টি: টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বিশ্রামে মোস্তাফিজ

১৪: ০৯

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের মতো আজ শেষ ম্যাচেও পরে ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী। আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান জানিয়েছেন, তিনি টসে জিতলে আগে ব্যাটিংই করতেন।

১৩: ৪০

এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। শারজায় তবু আজকের ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য নিছকই আনুষ্ঠানিকতা নয়। আজ যে টি–টোয়েন্টিতে প্রথমবার আফগানদের ধবলধোলাই করার উপলক্ষ। আজ জিতে গেলে জাকের আলীর দল টি–টোয়েন্টিতে প্রথমবার টানা চার ম্যাচও জিতবে আফগানদের বিপক্ষে।

