চূড়ার নাম ‘৭০০’, রশিদের লাগবে আর ৯ ‘ধাপ’

খেলা ডেস্ক
রশিদ খান ও মোহাম্মদ নবীএসিবি ফেসবুক পেজ

উইন্ডহকে গত রোববার অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায় আফগানিস্তান। পরের দিন দুবাইয়েও একই ফল দেখা গেল সিনিয়রদের মুখোমুখিতে।

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এই সংস্করণে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩৮ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। পাশাপাশি টি–টুয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে ৭০০ উইকেট নেওয়ার পথে দুই ধাপ এগিয়েছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান।

গতকাল রাতে আগে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৮১ রান তোলে আফগানিস্তান। তাড়া করতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ উইকেটে ১৪৩ রানে থামিয়ে দেওয়ার পথে ১৯ রানে ২ উইকেট নেন রশিদ। ২৯ রানে ২ উইকেট নেওয়া মুজিব উর রহমান ও রশিদের স্পিনে ক্যারিবিয়ানদের টপ অর্ডার দাঁড়াতে পারেনি। ৩ উইকেট আফগান পেসার জিয়াউর রহমানের। এর আগে ব্যাটিংয়ে ১৯ রানে আফগানিস্তান দুই ওপেনারকে হারানোর পর তৃতীয় উইকেটে ১৬২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন ইব্রাহিম জাদরান (৮৭) ও দারউইশ রাসুলি (৮৪)।

টি–টুয়েন্টিতে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন রশিদ
এসিবি

স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে দ্রুততম ৪০০, ৫০০ ও ৬০০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রশিদের। এ সংস্করণে ন্যূনতম ৬০০ উইকেট আছে তিন বোলারের—রশিদ, ডোয়াইন ব্রাভো ও সুনীল নারাইন। ৫০৭ ইনিংসে ৬৯১ উইকেট রশিদ সবার ওপরে। ৭০০ উইকেট নিতে আর মাত্র ৯ উইকেট চাই এই লেগ স্পিনারের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি সিরিজে আরও দুটি ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তান। এই সিরিজে না হলেও কীর্তিটি টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে হয়তো গড়ে ফেলবেন ২৭ বছর বয়সী রশিদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ খেলে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে পা রাখবে আফগানিস্তান। চেন্নাইয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের প্রথম ম্যাচ।

স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেটশিকারির মধ্যে দুজন পেসার ও বাকি তিনজন স্পিনার। ৫৪৬ ইনিংসে ৬৩১ উইকেট নিয়ে দুইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার ব্রাভো। ৫৭৩ ইনিংসে ৬১৩ উইকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক স্পিনার নারাইনের। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক লেগ স্পিনার ইমরান তাহির ৪৩০ ইনিংসে নিয়েছেন ৫৭০ উইকেট। ৫২১ ইনিংসে ৫০৮ উইকেট নিয়ে পাঁচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল।

টি–টুয়েন্টিতে শীর্ষ দশ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় আছেন সাকিব ও মোস্তাফিজ
এক্স

তারপরই বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। ৪৬১ ম্যাচে সাকিবের শিকার ৫০৭ উইকেট। শীর্ষ দশে আছেন আরও একজন বাংলাদেশি বোলার—মোস্তাফিজুর রহমান। ৩১৯ ম্যাচে ৪১০ উইকেট নিয়ে দশে মোস্তাফিজ।

টি–টুয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় শীর্ষ দশে বোলিং গড়ে রশিদই সেরা (১৮.৫৫)। তাঁর বলে যে রান তোলা কঠিন, সেটা বোঝা গেছে কালকের ম্যাচেও। আফগানিস্তানের মোট সাত বোলারের মধ্যে রশিদ ‘ডট’ আদায় করেন সর্বোচ্চ ১৫টি।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হবে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ। ‘ডি’ গ্রুপ থেকে আফগানিস্তানের তাদের ম্যাচগুলো ভারতেই খেলবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর পর টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে রশিদ বলেন, ‘দল হিসেবে আমরা ফিট এবং আশা করি বিশ্বকাপটা ভালো কাটবে। আমরা সঠিক একাদশ ও ভালো সমন্বয় নিয়ে ভারতে গিয়ে নিজেদের জন্য সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনাটা করতে চাই।’

