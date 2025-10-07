বদলে গেল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি

বদলে গেল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের সূচি চূড়ান্ত হয়েছিল গত মাসেই। সেই সূচি কিছুটা বদলে গেল আজ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ জানিয়েছে একটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি এক দিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত হয়েছে ভেন্যুও।
বিসিবি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। ১৮ অক্টোবর মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম ওয়ানডে। ২১ ও ২৩ অক্টোবর ওয়ানডে সিরিজের পরের দুটি ম্যাচও মিরপুরে। আগের সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল ২০ অক্টোবর। তিনটি ম্যাচেই শুরু হবে বেলা দেড়টায়।
২৪ অক্টোবর চট্টগ্রামের যাবে দুই দল। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সব ম্যাচই হবে বন্দরনগরীতে। নতুন সূচি অনুযায়ী ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে ম্যাচ তিনটি। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিনটি ম্যাচই শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
১ নভেম্বর বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।