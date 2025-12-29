আদালতের নির্দেশে বিদেশি লিগে খেলার অনুমতি পেলেন শামসি
স্পিনার তাব্রেইজ শামসিকে বিদেশি টি–টোয়েন্টি লিগে খেলার ছাড়পত্র দিতে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকাকে (সিএসএ) নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পর সিএসএ শামসিকে আইএল টি–টোয়েন্টি ও বিগ ব্যাশ লিগে খেলার জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দিয়েছে।
এই রায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনাপত্তিপত্র বিষয়ে নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে বলছেন সংশ্লিষ্টরা। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, বিদেশি লিগে খেলতে হলে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অনুমতি বাধ্যতামূলক। জাতীয় দলের বা ঘরোয়া লিগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে বোর্ডগুলো সাধারণত সেই অনুমতি দিতে অনাগ্রহী হয়ে থাকে। তবে শামসির মতো আদালতের মাধ্যমে অনুমতি নেওয়ার ঘটনা এবারের আগে শোনা যায়নি।
ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়, গত সেপ্টেম্বরে এসএ টোয়েন্টির নিলামে শামসিকে ৫ লাখ র্যান্ড দামে কিনেছিল এমআই কেপটাউন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শামসি চুক্তি বাতিলের আবেদন করলে নভেম্বরে সিএসএ তা মেনে নেয়।
এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি–টোয়েন্টিতে গালফ জায়ান্টস ও বিগ ব্যাশে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন শামসি। ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা তাঁকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনাপত্তিপত্র দিয়েছিল। টুর্নামেন্ট ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে শামসি অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে বললে বোর্ড তা নাকচ করে। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১২৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা শামসি।
ক্রিকইনফোর খবরে জানানো হয়, জরুরি শুনানির পর গাউটেং হাইকোর্ট শামসির পক্ষে রায় দেন। আদালত সিএসএকে নির্দেশ দেন, আইএলটি২০–এর ফাইনাল পর্যন্ত শামসিকে এনওসি দিতে হবে। পাশাপাশি মামলার আইনি খরচও সিএসএকেই বহন করতে বলা হয়। আদালতের আদেশের পর সিএসএ অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে খেলার জন্যও আলাদা করে ছাড়পত্র দিয়েছে শামসিকে।
গালফ জায়ান্টসের হয়ে আইএল টি–টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন শামসি। জানুয়ারিতে তিনি অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে বিগ ব্যাশ লিগে খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবেন।
রায়ের পর শামসি তাঁর ব্যবস্থাপনা–প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল স্পোর্টস ভেঞ্চার্সের মাধ্যমে একটি বিবৃতিতে দিয়েছেন। জরুরি দিকটি বিবেচনায় নিয়ে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার দেওয়ায় কৃতিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘বিষয়টি আদালতে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অন্য কোনোভাবে সমাধান সম্ভব না হওয়ায় প্রয়োজনের নিরিখে করতে হয়েছে।’
সিএসএ জানিয়েছে, রায়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে। বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ফোলেতসি মোসেকি ক্রিকইনফোকে বলেন, এসএ টোয়েন্টির চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার কারণেই আগে শামসিকে এনওসি দেওয়া হয়নি।
৩৫ বছর বয়সী শামসি গত বছর ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান। গত ফেব্রুয়ারির পর দেশটির হয়ে কোনো ম্যাচও খেলেননি। তবে জাতীয় দল থেকে যখনই ডাকা হবে, খেলতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি।