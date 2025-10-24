বাংলাদেশে এসে আঙুল নিশ্চল, ব্যাট তুলতে পারছিলেন না—যা ঘটেছিল তিলকের সঙ্গে
‘এর আগে এই কথা আমি কাউকে বলিনি। আইপিএলে নিজের প্রথম মৌসুমের পর স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়ি। ফিট থাকতে চেয়েছি। কিন্তু আমার র্যাবডোমায়োলাইসিস ধরা পড়ে, যেটাতে পেশি ভেঙে যায়। তখন ঘরোয়ায় খেলে টেস্ট দলে জায়গা পাওয়ার লক্ষ্য ছিল।’
কথাগুলো ভারতের ব্যাটসম্যান তিলক বর্মার। ভারতের খ্যাতিমান সঞ্চালক গৌরব কাপুরের ইউটিউব শো ‘ব্রেকফাস্ট অব চ্যাম্পিয়নসে’ এই কথাগুলো বলেন গত মাসে এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত ৬৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলা তিলক। এই বিরল রোগে আক্রান্ত হওয়া নিয়ে গৌরব কাপুরের সঙ্গে আড্ডার মেজাজে তিনি খোলামেলা অনেক কথাই বলেছেন।
২০২২ সালে আইপিএলে নিজের প্রথম মৌসুম খেলার পর তিলকের শরীরে বিরল র্যাবডোমায়োলাইসিস রোগের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সে জন্য উন্নত মানের চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এবং তার মালিক আকাশ আম্বানির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিলক।
এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণও জানিয়েছেন তিলক। অতিরিক্ত অনুশীলন করেছেন একসময়, শরীরকে ধকল পুষিয়ে ওঠার সময় দেননি, ‘এমনকি বিশ্রামের দিনেও জিমে গিয়েছি। দুর্দান্ত ফিল্ডার ও সবচেয়ে ফিট খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম। আইস বাথ নিয়েছি, কিন্তু সঠিকভাবে (শরীরের) ধকল পুষিয়ে ওঠাকে অবহেলা করেছি। মাংসপেশির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং তা ভেঙে যায়। স্নায়ুগুলোও খুব অনমনীয় হয়ে ওঠে।’
২০২২ সালে ভারত এ দলের হয়ে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন তিলক। সেই সফরে ম্যাচ খেলাকালীন ভয়ংকর এক ঘটনার কথা জানিয়েছেন তিনি, ‘সেঞ্চুরি করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু হঠাৎই আমার চোখে পানি আসতে শুরু করে এবং আঙুল নাড়াতে পারছিলাম না। ব্যাটও তুলতে পারছিলাম না। সবকিছু পাথরের মতো নিশ্চল মনে হচ্ছিল। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে চলে আসতে হয় এবং আঙুল নড়াচড়া করাতে না পারায় গ্লাভস কাটতে হয়েছিল।’
সেই ঘটনার পর মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মালিক আকাশ আম্বানি বিসিসিআইয়ের তৎকালীন সচিব জয় শাহর সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত তিলকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিলক এ নিয়ে বলেন, ‘মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও জয় শাহকে ধন্যবাদ। আমাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা বলেছিলেন আর কয়েক ঘণ্টা দেরি করলেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো। ইনজেকশন দেওয়ার সময় সুচ ভেঙে গিয়েছিল। খুব বাজে অবস্থা হয়েছিল সে সময়। মা ছিলেন আমার সঙ্গে।’
২০২৩ সালের আগস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে ভারতের জার্সিতে আন্তর্জাতিক অভিষেক তিলকের। দেশের হয়ে এ পর্যন্ত ৪টি ওয়ানডে ও ৩২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুটি সেঞ্চুরিও আছে তাঁর।
র্যাবডোমায়োলাইসিস কী
র্যাবডোমায়োলাইসিস একটি গুরুতর শারীরিক অবস্থা, যেখানে পেশির টিস্যু দ্রুত ভেঙে গিয়ে ক্ষতিকর উপাদান রক্তে মিশে যায়। এতে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। এটি সাধারণত অতিরিক্ত পরিশ্রম, পানিশূন্যতা বা শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে।