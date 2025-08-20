ওয়ানডে অভিষেকেই প্রশ্নবিদ্ধ প্রোটিয়া স্পিনারের বোলিং অ্যাকশন

ওয়ানডে অভিষেকেই প্রশ্নবিদ্ধ প্রোটিয়া স্পিনারের বোলিং অ্যাকশন
কেয়ার্নসে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পাত্তাই পায়নি অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটিতে প্রোটিয়া স্পিনার কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে অস্ট্রেলিয়ানদের ৯৮ রানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা।
বড় জয়ের এই ম্যাচ দিয়েই ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকান স্পিনার প্রেনেলান সুব্রায়েনের। ২৯৭ রান তাড়া করতে নামা অস্ট্রেলিয়া ৭ ওভারে বিনা উইকেটে ৬০ রান করার পর সুব্রায়েনই দলকে প্রথম ব্রেক থ্রু এনে দেন। তাঁর দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে স্টাম্পড হয়ে যান ট্রাভিস হেড। এরপর আর কোনো উইকেটে না পেলেও আঁটসাঁট বোলিংয়ে ১০ ওভারে দেন ৪৬ রান।
সব মিলিয়ে অভিষেক ম্যাচটা মনে রাখার মতো হলেও আজ সুব্রায়েন পেলেন বড় দুঃসংবাদ। এই অফ স্পিনারের বোলিং অ্যাকশন ম্যাচ অফিশিয়ালদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। মাঠের দুই আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি ও স্যাম নোগাইস্কি তাঁদের প্রতিবেদনে সুব্রায়েনের অ্যাকশনের বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
সুব্রায়েনকে এখন আইসিসি অনুমোদিত পরীক্ষাগারে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিতে হবে। অ্যাকশনে ত্রুটি ধরা পড়লে তিনি নিষিদ্ধ হতে পারেন। তবে পরীক্ষার ফল পাওয়ার আগে তিনি বোলিং চালিয়ে যেতে পারবেন। নিয়মানুযায়ী, একজন বোলার ডেলিভারির সময় সর্বোচ্চ ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কনুই বাঁকাতে পারেন।
৩১ বছর বয়সী এই স্পিনারের গত জুলাইয়ে টেস্ট অভিষেকও হয়েছে। বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচে নেন ৪ উইকেট।
সুব্রায়েনের প্রশ্নবিদ্ধ বোলিং অ্যাকশনের খবর দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এল। চোটের কারণে এরই মধ্যে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা পেসার কাগিসো রাবাদা।
সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ ম্যাকাইয়ে শুক্র ও রোববার।