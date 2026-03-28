ক্রিকেট

আদালত থেকে সুখবর বাবরের, যৌন হয়রানির মামলা থেকে অব্যাহতি

খেলা ডেস্ক
বাবর আজম

লাহোর হাইকোর্ট বাবর আজমের বিরুদ্ধে করা আলোচিত এক মামলা বাতিলের একটি লিখিত আদেশ দিয়েছেন। এ সময় বাবরের করা রিট আবেদনও গ্রহণ করা হয়। সেই আবেদনে বাবর তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি ‘জাস্টিস অব দ্য পিসের’ সেই নির্দেশের বিরোধিতা করেন, যার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করার কথা বলা হয়েছিল।

দ্য নেশনের খবরে বলা হয়, হামিজা মুখতার নামের এক নারীর আবেদনের ভিত্তিতে ‘জাস্টিস অব দ্য পিস’ বাবর আজমের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন। সেই মামলার আবেদনে হামিজা মুখতার অভিযোগ করেন, বাবর তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং একপর্যায়ে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন।

এই মামলায় ৮ পৃষ্ঠার লিখিত আদেশ দেন আদালত। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন বিচারপতি আসজাদ জাভেদ ঘারাল। আদেশে বলা হয়, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনা করে আদালত মনে করেছেন, তাঁর (বাবর) বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন। শুনানি শেষে আদালত ‘জাস্টিস অব দ্য পিস’-এর আগের আদেশও বাতিল করে দেন।

আরও পড়ুন

এ ছাড়া আদালত বলেন, ‘জাস্টিস অব দ্য পিস’ যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা আইনি দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ।

এই মুহূর্তে পিএসএলে ব্যস্ত সময় পার করছেন বাবর
এএফপি

লাহোর হাইকোর্টের এই রায়ের মাধ্যমে বাবর আজমের বিরুদ্ধে আনা যৌন হয়রানি ও ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগের আইনিভাবে অবসান হয়েছে। সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় বাবর এখন কোনো আইনি অনিশ্চয়তা ছাড়াই পুরোপুরি ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে পারবেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
