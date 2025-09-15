সাইম আইয়ুব ছাড়া পাকিস্তান দলে ‘ক্লাস’ দেখেন না অশ্বিন

সাইম আইয়ুব ছাড়া পাকিস্তান দলে ‘ক্লাস’ দেখেন না অশ্বিন
এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ শেষে আলোচনায় এখন দুটি বিষয়। প্রথমত, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাত না মেলানো। দ্বিতীয়ত, খেলায় পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়। দুবাইয়ে গতকাল আগে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৭ রান করে পাকিস্তান। ২৫ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটের জয় পায় ভারত।
হারের পর থেকেই একের পর এক সমালোচনার তির ধেয়ে আসছে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের দিকে। দেশের সাবেক ক্রিকেটারদের পাশাপাশি ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের কটাক্ষও সহ্য করতে হচ্ছে তাদের।
পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতার যেমন বলেছেন, পাকিস্তান ক্লাব পর্যায়ের ক্রিকেটও খেলতে পারছে না। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতে, পাকিস্তান দলে সাইম আইয়ুব ছাড়া কোনো ‘ক্লাস’ (মান) নেই। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনাকে ‘অন্যায্য’ বলেও মনে করেন গত বছর ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়া অশ্বিন।
গতকাল টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিংয়ের সময়ই মূলত হেরে যায় পাকিস্তান। দলের প্রথম ৭ ব্যাটসম্যানের মধ্যে কেবল দুজন দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেন। শাহিবজাদা ফারহানা ৪০ ও ফখর জামান করেন ১৭ রান। শেষ দিকে শাহিন শাহ আফ্রিদি ১৬ বলে ৩৩ রান না করলে পাকিস্তানের সংগ্রহ আরও কম হতে পারত।
পাকিস্তানের এমন ব্যাটিংয়ের সমালোচনা করে অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘সাইম আইয়ুব ছাড়া পাকিস্তান দলে কোনো ক্লাস (খেলোয়াড়) আছে বলে আমি মনে হয় না। যদি দুই দলের ব্যাটিংয়ের তুলনা করি; অভিষেক শর্মা প্রথম বলেই এগিয়ে এসে শাহিন শাহ আফ্রিদির বিপক্ষে পা ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে মোহাম্মদ হারিস ক্রিজে দাঁড়িয়ে যশপ্রীত বুমরাহর বলকে টেনে মারতে গিয়েছিল, আর বলটা সোজা ওপরে উঠে গেল। বুমরাহর বিপক্ষে এমন শট খেলা যায় না; এটা ওমান দল নয়।’
ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যে তুলনা চলে না, সে কথাও বলেছেন অশ্বিন, ‘ভারত সবদিক থেকেই আলাদা পর্যায়ের দল—সেটা বাস্তবতায়, দক্ষতায় ও কৌশলগতভাবে। তুলনাটা তাই অন্যায্য।’
পাকিস্তানের বর্তমান দলটি সবচেয়ে দুর্বল কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে অশ্বিন বলেছেন, ‘আমি বলব এটা ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালি টি–টোয়েন্টি দল। দুই দলের মধ্যে তুলনাটা তাই অন্যায্য।’
টি–টোয়েন্টিতে এটি পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের টানা তৃতীয় জয়। এশিয়া কাপে পাকিস্তান ১৭ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে। সেই ম্যাচে জিতলেই তারা সুপার ফোরে জায়গা নিশ্চিত করবে।