ক্রিকেট

এত ‘২০০’ কখনো দেখেনি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

খেলা ডেস্ক
ঢাকা
ছক্কা মারছেন টম ব্যান্টন। তাঁর দল ইংল্যান্ড ইতালির বিপক্ষে করেছে ২০২ রানএএফপি

রেকর্ড গতকাল হতে হতেও হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র আশা জাগিয়েও করতে পারেন ২০০, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে থামে ১৯৯ রানে। নেদারল্যান্ডস রানটা তাড়া করে জিতে গেলেও রেকর্ডটা হয়ে যেত।

এক টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশিবার ২০০ ছোঁয়ার সেই রেকর্ডটা অবশেষ হলো আজ। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ইতালির বিপক্ষে ২০২ রান করেছে ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে যা ষষ্ঠ ২০০ ছাড়ানো ইনিংস। ২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপটা ভেঙে দিল ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের রেকর্ড। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপে পাঁচবার ২০০ ছাড়িয়েছিল দলগুলো।

৫৫ ম্যাচের বিশ্বকাপ ২৯তম ম্যাচেই রেকর্ডটা ভেঙে গেল। এবার রেকর্ড কোন উচ্চতায় উঠবে কে জানে!

