ধোনি–কোহলিরা কে কোন ফুটবল ক্লাবের সমর্থক

খেলা ডেস্ক
এক ফ্রেমে ভারতের তিন ক্রিকেটার বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও মহেন্দ্র সিং ধোনি (বাঁ থেকে)এএফপি
নিজে খেলেন ক্রিকেট, তাই বলে কি অন্য খেলার প্রতি ভালোবাসা নেই? বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, ঋষভ পন্ত...একেকজন একেক ক্লাবের সমর্থক। দেখে আসা যেতে পারে ভারতের সাবেক ও বর্তমান শীর্ষ ক্রিকেট তারকাদের কে কোন ক্লাবের ভক্ত—
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে ধোনি
ইনস্টাগ্রাম

মহেন্দ্র সিং ধোনি

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান স্কুলজীবনে বিস্তর ফুটবল খেলেছেন। ক্রিকেটের মতো সেখানেও তাঁর ভূমিকা ছিল গ্লাভস হাতে, গোলকিপার হিসেবে দাঁড়াতেন গোলবারের নিচে। ভারতের ফুটবল ক্লাব চেন্নাইন এফসির সহ–মালিক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থক। আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসে ধোনির সতীর্থ ছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটার স্যাম বিলিংস। এক সাক্ষাৎকারে বিলিংস বলেছিলেন, ইউনাইটেডের ম্যাচ থাকলে ধোনি তাঁর সতীর্থ ও বন্ধুদের মধ্যে যারা রেড ডেভিলদের সমর্থক, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে খেলা দেখতে পছন্দ করেন।

ম্যানচেস্টার সিটির জার্সি নিয়ে বিরাট কোহলি আর তাঁর স্ত্রী আনুশকা শর্মা
এক্স

বিরাট কোহলি
ভারতের সাবেক অধিনায়ক নির্দিষ্ট কোনো দলের সমর্থক কখনোই ছিলেন না। তিনি মূলত ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ভক্ত। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ—প্রিয় খেলোয়াড় যখন যে দলে খেলেছেন, সেই দলেরই সমর্থন করেছেন বিরাট কোহলি। রোনালদো এখন আর ইউরোপের কোনো ক্লাবে নেই, খেলছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে। ইউরোপে রোনালদোর অনুপস্থিতিতে কোহলি ঝুঁকেছেন ম্যানচেস্টার সিটির দিকে। এর একটি কারণও অবশ্য আছে—কোহলি আর তাঁর স্ত্রী আনুশকা শর্মাকে সিটির মাঠ ইতিহাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের জার্সি উপহার দিয়েছেন দলটির কোচ পেপ গার্দিওলা।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের জার্সি হাতে রোহিত
ইনস্টাগ্রাম

রোহিত শর্মা
লা লিগার সঙ্গে ভারতের সাবেক অধিনায়কের সম্পর্ক পুরোনো। স্পেনের শীর্ষ লিগের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন তিনি। তবে রোহিত শর্মার সমর্থন পাচ্ছে স্পেন তথা ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। দলটির মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গেছেন তিনি এবং তাঁর কাছে রিয়ালের জার্সিও আছে। সেই জার্সিতে রোহিতের ভারত দলের নম্বর ৪৫ আর তাঁর নামের প্রথম দুটি বর্ণ লেখা—রো ৪৫!

আর্সেনালের মাঠ এমিরেটসে লোকেশ রাহুল (ডানে)
এক্স

লোকেশ রাহুল
ইংল্যান্ড সফরে গেলেই একবার নিজের প্রিয় ক্লাবে ঘুরে আসেন ভারতের উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান। ভারত দলের সর্বশেষ ইংল্যান্ড সফরেও গিয়েছিলেন। রাহুলের সেই প্রিয় ক্লাব আর্সেনাল।

লিভারপুলের জার্সি গায়ে পন্ত
ইনস্টাগ্রাম

ঋষভ পন্ত
ভারতের উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গেলে যে কেউ টের পাবেন, তিনি কোন ফুটবল দলের সমর্থক। মোহাম্মদ সালাহ–ভার্জিল ফন ডাইকদের লিভারপুলের জার্সি পরে অনেক ছবিই বিভিন্ন সময়ে ঋষভ পন্ত এক্স আর ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন।

