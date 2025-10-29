১ম টি–টোয়েন্টি
ফেরার ম্যাচে বাবরের ‘ডাক’, পাকিস্তানের হার
রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে দেড় বছর পর আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ম্যাচ। যে ম্যাচে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তদের প্রতি সংহতি প্রকাশ ও সবার মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর ক্যাম্পেইন হিসেবে প্রথমবারের মতো গোলাপি জার্সি পরে খেলতে নেমেছে পাকিস্তান।
এ ম্যাচ দিয়েই ৩১৯ দিন পর পাকিস্তানের হয়ে টি–টোয়েন্টি খেলতে নামলেন। ফেরার ম্যাচে ৯ রান করতে পারলেই ভারতের রোহিত শর্মাকে ছাড়িয়ে বাবর হয়ে যেতের আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ইতিহাসের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। এতগুলো উপলক্ষ্য মিলিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে আজ ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ, স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল দর্শকে টইটম্বুর।
কিন্তু রোহিতের রেকর্ড ভেঙে বড় ইনিংস উপহার দেওয়া দূরে থাক; ফেরার ম্যাচে বাবর মারলেন ‘ডাক’! নিজের মুখোমুখি হওয়া দ্বিতীয় বলেই কাভারে তুলে দিলেন সহজ ক্যাচ। বাবরের মতোই ব্যর্থ তাঁর দল পাকিস্তান। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ম্যাচটা হারল ৫৫ রানের বড় ব্যবধানে।
দক্ষিণ আফ্রিকাই প্রথম দল, যারা রাওয়ালপিন্ডিতে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে আগে ব্যাট করে জিতল। এ জয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজে ১–০ তে এগিয়ে গেল প্রোটিয়ারা। সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি আগামী শুক্রবার লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে।
ওপেনার রিজা হেনড্রিকসের ফিফটি আর টনি ডি জর্জি ও জর্জ লিন্ডার ত্রিশোর্ধ্ব ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছিল ১৯৪ রান। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে করবিন বশের গতি ও লিন্ডার ঘূর্ণিতে দিশেহারা পাকিস্তান ১১ বল বাকি থাকতে ১৩৯ রানে অলআউট হয়েছে।
অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচসেরা হয়েছেন লিন্ডা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভারে ১৯৪/৯ (হেনড্রিকস ৬০, লিন্ডা ৩৬, ডি জর্জি ৩৩, ডি কক ২৩; নেওয়াজ ৩/২৬, আইয়ুব ২/৩১)।
পাকিস্তান: ১৮.১ ওভারে ১৩৯ অলআউট (আইয়ুব ৩৭, নেওয়াজ ৩৬, ফারহান ২৪; বশ ৪/১৪, লিন্ডা ৩/৩১, উইলিয়ামস ২/২১)।
ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৫ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জর্জ লিন্ডা।
সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ১–০ তে এগিয়ে।