পাকিস্তানের ব্যাটিংকে ‘দ্বিতীয় বিভাগের কাউন্টি’র সঙ্গে তুলনা ভনের

পাকিস্তানের ব্যাটিংকে ‘দ্বিতীয় বিভাগের কাউন্টি’র সঙ্গে তুলনা ভনের
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। সেটা মাঠ ও মাঠের বাইরে। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১০ রানে অলআউট হওয়ার পর পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপকে দ্বিতীয় বিভাগের কাউন্টি দলের সঙ্গে তুলনা করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন।
সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তান হেরেছে ইনিংস ও ৫৩ রানে। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ভালো করতে না পারায় ইংল্যান্ড সফরে তাদের ব্যাটিং নিয়ে হতাশা আরও বেড়েছে। বিবিসির ‘টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল’-এ পাকিস্তানের ব্যাটিং নিয়ে ভন বলেন,‘এটা কি দ্বিতীয় বিভাগের কাউন্টি ক্রিকেট? তারা কোনোভাবেই এমন মানের ব্যাটিং করছে না, যেটাকে টেস্ট ম্যাচের ব্যাটিং লাইনআপ বলা যায়।’
ভন যোগ করেন, ‘সত্যি বলতে, ইংল্যান্ডের বোলারদের একেবারেই কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে না। আর বোলিং করার জন্য এই পাকিস্তানি ব্যাটিং লাইনআপ সম্ভবত সবচেয়ে সহজ ব্যাটিং লাইনআপ। শুধু তা-ই নয়, আমি মনে করি বোলার হিসেবে তারা (ইংল্যান্ড দল) সবাই বল করার জন্য যেন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, তারা জানে, উইকেট পাবে।’
প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর অনেকেই দ্বিতীয় টেস্টে চোট কাটিয়ে দলে ফেরার বাবর আজমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তবে তিনিও কাল আউট হয়েছেন ৮ রান করে। আবদুল্লাহ শফিক, শান মাসুদ ও মোহাম্মদ রিজওয়ানও কাল ফিরেছেন এক অঙ্কের ঘরে। পাকিস্তানের হয়ে একমাত্র বলার মতো প্রতিরোধ গড়েছেন আজান আওয়াইস। তাঁর ৪৬ রানই দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সংগ্রহ। তবে তাঁর লড়াইও পাকিস্তানকে সম্মানজনক সংগ্রহ এনে দিতে পারেনি।
ভনও তাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সুযোগ পেয়েছেন, ‘পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে কোনো ভয় নেই। এমন কোনো ব্যাটসম্যান নেই, যে ইংল্যান্ডের বোলারদের চাপে ফেলতে পারে। কেউ তাদের বোলিংয়ের পরিসংখ্যানও নষ্ট করবে না। তাই ব্যাপারটা এখন এমন—“আসুন, আসুন, কে উইকেট নিতে চান?”’
লর্ডস টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৮১ রান নিয়ে আজ তৃতীয় দিনের ব্যাটিং শুরু করবে ইংল্যান্ড। এখন পর্যন্ত তাদের লিড ২৬১ রানের।