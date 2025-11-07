এবার ওভারে ছয় ছক্কা মারলেন পাকিস্তানের আফ্রিদি

এবার ওভারে ছয় ছক্কা মারলেন পাকিস্তানের আফ্রিদি
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে আজ। প্রথম দিনেই কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারার কীর্তি গড়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক আব্বাস আফ্রিদি।
মং ককে কুয়েতের ১২৩ রান তাড়া করতে নেমে শেষ দুই ওভারে পাকিস্তানের দরকার ছিল ৬৭ রান। ইয়াসিন প্যাটেলের করা পঞ্চম ওভারটি থেকে পাকিস্তান পায় ৩৮ রান। এর মধ্যে টানা ছয় বলে ছয় ছক্কা মারেন আফ্রিদি। ষষ্ঠ ডেলিভারি ‘নো’ হওয়ায় শেষ বলে লেগ বাই থেকে আসে ১ রান।
হংকং সিক্সেস সিক্স-এ-সাইড আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, যেখানে প্রতি ইনিংসে ৬ ওভার করে ব্যাট করে একটা দল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ পর্যন্ত ছয়জন এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবস, ভারতের যুবরাজ সিং, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড, নেপালের দীপেন্দ্র সিং এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাসকরন মালহোত্রার পর গত ১৩ জুলাই এই তালিকায় সর্বশেষ নাম লেখান বুলগেরিয়ার মানান বশির। স্বীকৃত ক্রিকেটে সব মিলিয়ে এর আগে ১০ জন এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন।
পাকিস্তানি পেসার আব্বাস আফ্রিদি জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন এ বছর জুলাইয়ে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
আজ হংকং সিক্সেসে আব্বাস মোট ৮ ছক্কা ও ১ চারে ১২ বলে করেছেন ৫৫ রান। আব্বাস রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়ার পর আদনান ইদরিস ইনিংসের শেষ ৫ বলে ২৩ রান নিয়ে পাকিস্তানকে ৪ উইকেটে জেতান।
কুয়েতের পর ভারতের বিপক্ষেও খেলেছে পাকিস্তান। সে ম্যাচে দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত ৬ ওভারে করে ৪ উইকেটে ৮৬ রান। পাকিস্তান ৩ ওভারে ১ উইকেটে ৪১ রান করার পর বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলা আর শুরু না হওয়ায় ভারত ডিএলএস মেথডে ২ রানে জেতে।
পুল ‘এ’ থেকে আজ নেপাল ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচেই জিতেছে আফগানিস্তান। পুল ‘বি’ থেকে আজ আরব আমিরাতকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আমিরাতের ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। পুল ‘সি’ থেকে কুয়েতের মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান। পুল ‘ডি’ থেকে বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। একই পুল থেকে শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারায় হংকং।
হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্ট কী
এই টুর্নামেন্টে ছয়জনের দল অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি ইনিংসে ছয় ওভার খেলা হয়। টেলিভিশনে দর্শক টানতে ১৯৯২ সালে এই টুর্নামেন্ট প্রথম আয়োজন করা হয়। আইসিসি এটিকে অনুমোদন দিয়েছে। খুব অল্প সময়ে বেশি বিনোদন দেওয়ার লক্ষ্যে এই টুর্নামেন্টের উদ্ভব। প্রতিটি ম্যাচের সময়সীমা ৪৫ মিনিট। উইকেটকিপার ছাড়া সব খেলোয়াড়কেই অন্তত এক ওভার বোলিং করতে হয়। যে কারণে এই টুর্নামেন্টে প্রতিটি দলে অলরাউন্ডারদের উপস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ।
এবারের টুর্নামেন্টে মোট ১২টি দল অংশ নিয়েছে। হাই-স্কোরিং এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং ছোট সীমানা বাউন্ডারির জন্য এই টুর্নামেন্ট পরিচিত।