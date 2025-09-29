মোদি বললেন ‘খেলার মাঠেও অপারেশন সিঁদুর’, নাকভি দিলেন পাল্টা জবাব
নানা নাটকীয় কাণ্ডকারখানা ও উত্তাপের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এশিয়া কাপ। জমে ওঠা ফাইনালে ৫ উইকেট ও ২ বল হাতে রেখে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে শেষ হওয়ার পরও যেন থামছে না ভারত–পাকিস্তান লড়াইয়ের উত্তেজনা। হাত না মেলানো কাণ্ড দিয়ে শুরু হওয়া দুই দেশের এই ক্রিকেটীয় লড়াই গতকাল রাতে পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা।
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নাকভির হাত থেকে ভারত ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানানোর পরই মূলত শুরু হয়েছে এ লড়াই। পরে ট্রফি ছাড়াই উদ্যাপন করেছে ভারত। এর মধ্যে এশিয়া কাপের ফাইনালের পর নতুন উত্তেজনার জন্ম দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।
এশিয়া কাপ জয়কে গত মে মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের চালানো অপারেশন সিঁদুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। আবার মোদিকে উত্তর দিতে করেননি পিসিবি সভাপতি নাকভিও, যিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের হারকে খেলায় জিতে আড়াল করার সুযোগ নেই।
গতকাল ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের পর ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে মোদি লিখেছেন, ‘খেলার মাঠেও অপরাশেন সিঁদুর। ফলাফল একই—ভারতের জয়! অভিনন্দন আমাদের ক্রিকেটারদের।’ কিছুক্ষণ পরই মোদির এই পোস্টের জবাব দেন নাকভি।
রিটুইট করে তিনি লিখেছেন, ‘যদি যুদ্ধই তোমার গর্বের মাপকাঠি হয়, তবে ইতিহাস এরই মধ্যে পাকিস্তানের হাতে তোমার লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা লিখে রেখেছে। কোনো ক্রিকেট ম্যাচ সেই সত্যকে বদলাতে পারবে না। খেলায় যুদ্ধ টেনে আনা শুধু হতাশাকে প্রকাশ করে আর খেলার মূল চেতনাকেই কলঙ্কিত করে।’
গত এপ্রিলে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলার পর মে মাসে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারত। পাল্টা হামলা শুরু হলে টানা চার দিন সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে দুই দেশ।
এরপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হামলা বন্ধ করে দুই দেশ। এর পর থেকে দুই দেশই যুদ্ধে নিজেদের বিজয়ী দাবি করে আসছে, যা এখন খেলার মাঠে এসেও ঠেকেছে।