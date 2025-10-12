ক্রিকেট

রশিদের বল নয়, রশিদকে খেলতে গিয়েই এমন হার—বললেন মুশতাক

খেলা ডেস্ক
রশিদ খানের বলে নুরুল হাসান বোল্ড। গতকাল শারজায় সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতেএসিবি

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানেরা রশিদ খানের বল নয়, রশিদ খানকে খেলেছে বলে মনে করেন স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। সামনে যে ডেলিভারি আছে সেটা বিবেচনায় নেওয়ার চেয়ে তাঁরা বোলার রশিদের খ্যাতির দিকে বেশি মনোযোগী বলে মনে হয়েছে তাঁর।

গতকাল শারজায় তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের ১৯০ রান তাড়া করতে নেমে ১০৯ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। রশিদ একাই নেন ১৭ রানে ৫ উইকেট। এরপর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের রশিদকে খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলেন মুশতাক।

পাকিস্তানের সাবেক লেগ স্পিনার মুশতাক আহমদ বলেন, রশিদের ধারাবাহিক লাইন-লেংথই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানেরাও বল আর বোলারকে আলাদা করতে পারছেন না, ‘আমার মনে হয় তারা রশিদকে খেলছে, বলকে নয়। রশিদ খুব বেশি টার্ন করায় এমন বোলার নয়, কিন্তু সে খুব অভিজ্ঞ। উইকেট-টেকার বোলার। তার লাইন ও লেংথ খুব ধারাবাহিক। আমার মনে হয়, আমাদের কখনো কখনো বলকে খেলতে হবে, বোলারকে নয়।’

বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ
ছবি: বিসিবি

রশিদ খান খুব ভালো ভালো বোলার, এটা না ভেবে তাঁর ডেলিভারি বিবেচনায় নিয়ে খেলা দরকার মনে করেন মুশতাক, ‘যদি তোমার মানসিক দৃঢ়তা ভালো হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে কোনো বোলারের বিপক্ষেই খেলতে পারবে। রশিদ বহু বছর ধরে আফগানিস্তানের হয়ে সফল। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমাদেরও জানা উচিত—বলকে খেলতে হবে, বোলারকে নয়।’

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮১ রানে হারার আগে বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ৫ উইকেটে। দুই ম্যাচেই আফগানিস্তানের স্পিনারদের বিপক্ষে বাংলাদেশের মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যানেরা অস্বস্তিতে ভুগেছেন। দুটি ম্যাচে ১১ থেকে ৪০ ওভারের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের গড় রান ১৮.৭০, যেখানে আফগানিস্তানের ২৯.৩৭। আফগানিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানেরা হাঁসফাঁস করেছেন বেশি।

শুধু চলমান সিরিজই নয়, বাংলাদেশের মিডল অর্ডার ভালো করছে না বছরজুড়েই।
২০২৫ সালে ম্যাচের মাঝের সময়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং গড় ২১.৮৬, যা আগের দুই বছরের ৩৫.১০ রানের তুলনায় অনেক কম। এমনকি ২০০৭ সালের পর ১১ থেকে ৪০ ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটিং গড় এত কমে নামেনি আর।

ইনিংসের মাঝপথে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানেরা স্থির হতে পারছেন না
এসিবি

ওয়ানডের মাঝের ওভারে ভালো করতে নিয়মিত সিঙ্গেল, ডাবলে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ মুশতাকের, ‘মাঝের ওভারে স্পিনারদের বিপক্ষে ভালো টেকনিক থাকতে হবে। ভালো বলেও কীভাবে সিঙ্গেল নেওয়া যায় সেটা জানতে হবে। তুমি যদি স্ট্রাইক রোটেট করতে পারো, তাহলে সেটা তোমার চেয়ে বোলারের ওপর বেশি চাপ ফেলবে। আমার মনে হয়, যখন অনেক ডট বল হয়, তখনই বড় শট খেলার প্রয়োজন পড়ে, আর সেখানেই উইকেট হারানো শুরু হয়। আমি নিজে একজন স্পিনার হিসেবে জানি, যেসব ব্যাটার সহজে রান নেয়-সিঙ্গেল ও ডাবল নেয়-তারা স্পিনারের ওপর অনেক চাপ তৈরি করে।’

সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে মঙ্গলবার।

